דברי סמוטריץ׳ נאמרו על רקע קידום רפורמת החלב, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה לקדם את ההצעה בוועדת הכנסת ולפעול לגיבוש פשרה שתשלב שמירה על הייצור המקומי עם פתיחת השוק לתחרות והוזלת מחירים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשא היום (שני) דברים במליאת הכנסת על רקע המחלוקת סביב רפורמת החלב והזהיר את יצרני החלב מפני צעדי תגובה מצד הממשלה.

לדבריו, המדינה לא תאפשר פגיעה באספקת מוצרי יסוד לאזרחים. "נגמרו הימים שבהם לוקחים את אזרחי ישראל כבני ערובה ומאיימים עליהם", אמר סמוטריץ׳. עוד הוסיף כי אם יצרני החלב יפסיקו את הייצור, בכוונתו להסיר את המכסים על מוצרי חלב מיובאים. "אני מודיע למונופולים, אם תפסיקו לייצר חלב אני אסיר את המכסים על כל מוצרי החלב. זה בסמכותי", אמר.

שר האוצר הדגיש כי הוא רואה עצמו מחויב לציבור. "אני מחויב לאזרחי ישראל, מחויב שיהיה חלב לאזרחי ישראל, מחויב שיהיה כאן זול. אף אחד לא יחזיק את אזרחי ישראל בגרון", סיכם.

כאמור מוקדם יותר היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את יו"ר הקואליציה ואת חברי ועדת הכנסת להצביע מחר בעד העברת רפורמת משק החלב לוועדה למיזמים ציבוריים. במקביל, הנחה נתניהו לפעול בהמשך הליך החקיקה לגיבוש פשרה, שתשמור על החקלאות והייצור המקומי לצד פתיחת השוק לתחרות והוזלת מחירים.