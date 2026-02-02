במסר מיוחד על גאולת ישראל, מסביר הרב בן ארצי מדוע המשיח חייב להיות בשר ודם שנולד בארץ, וחושף: "אם לא היו לו רחמים על עם ישראל – לא היה נשאר מאיתנו זכר"

הרב ניר בן ארצי ממשיך לעסוק בסוגיית הגאולה ובדמותו של המשיח, שלדבריו נמצא כבר בינינו וממתין לרגע הפריצה. בשיעורו האחרון שירטט הרב קווים לדמותו של הגואל, כשהוא שם דגש על הפשטות האנושית אל מול הכוח הרוחני העצום.

"משיח הוא בן אדם רגיל, פשוט ביותר, עניו ביותר, מרחם על הבריות", הסביר הרב. לדבריו, השילוב המיוחד של המשיח הוא היותו "מחובר שמיים וארץ" – מצד אחד גוף בשר ודם שמרחם על עם ישראל ברמה האנושית, ומצד שני נשמה ורוח המחוברות ישירות לקדוש ברוך הוא.

"הקשר בין נשמות ישראל למשיח"

הרב בן ארצי הדגיש כי קיומו של עם ישראל תלוי באופן ישיר ברחמיו של המשיח: "אם לא היה לו רחמים על עם ישראל, לא היה נשאר זכר מעם ישראל. כל נשמות עם ישראל חבורות לנשמה של המשיח. אם הבשר שלו לא היה חס על עם ישראל, הוא היה מנותק מהם".

בדבריו הסביר הרב מדוע בחר הקדוש ברוך הוא דווקא באדם ולא במלאך לתפקיד הגאולה: "למה הקדוש ברוך הוא לא הביא מלאך משמיים? רק בשר ודם שנולד בארץ ישראל, שנולד בארץ הקודש". הרב הוסיף וציין כי מדובר בדמות שגילה מעל 60, וכי הקדוש ברוך הוא העניק לו כוחות מיוחדים לפעול בתוך עולם החומר.

לסיכום, קרא הרב לציבור להמשיך ולצפות, שכן לשיטתו רגע ההתגלות קרוב מתמיד: "המשיח צריך לצאת כל רגע בפרהסיה. מחכים כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא יחליט לשחרר אותו בגלוי".