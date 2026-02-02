בנט אמר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה לשבת עם מנסור עבאס בעבר, אך טען כי מאז 7 באוקטובר אין מנדט לממשלה בתמיכת מפלגות ערביות

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נשא הערב (שני) דברים בכנס פעילים שהתקיים בראשון לציון, והתייחס לעמדותיו הפוליטיות בעבר ובהווה והקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות.

בנט התייחס להחלטתו בעבר לשתף פעולה עם מנסור עבאס ואמר: "לפני הבחירות, לא הכרתי את מנסור עבאס ואמרתי שאני לא אשב איתם. בסופו של דבר קיבלתי החלטה לשבת עם עבאס, ואני עומד מאחורי ההחלטה הזו".

בהמשך הבהיר כי לאחר אירועי 7 באוקטובר חל שינוי בעמדתו ביחס להרכב ממשלות עתידיות: "אחרי 7 באוקטובר אין יותר מנדט לממשלה עם הערבים", אמר, והוסיף: "נקים ממשלה ציונית בראשותי".

במהלך דבריו נשמעו קריאות והפרעות מצד פעילי ליכוד שנכחו באולם. בתגובה לכך, תקף בנט את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "אני הצעתי לנתניהו דיבייט, הוא פוחד אז הוא שולח פעילים להפריע. תהיה גבר תתמודד איתי, אל תשלח פעילים. זה לא להיות גבר".

עוד הוסיף בנט בכנס כי היוזמה לשילוב מנסור עבאס בקואליציה החלה, לדבריו, מצד ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו. בנט תיאר:"הייתי מפלגת לווין פעם, מפלגה שנקראה ימינה, נתתי את האצבעות לנתניהו והיו לו רק 59 אצבעות. אז הוא קרא לי אליו לבלפור ואמר לי, תקשיב, שתסכים לשבת עם מנסור עבאס".

לדבריו, נתניהו קיים שורה של פגישות בנושא: "אני פונה לכל חברי הקואליציה. נתניהו, בסדרה של מפגשים, הוא פגש את מנסור עבאס איזה ארבע פעמים ובעצם התחיל לשכנע. אמרתי, רגע, אבל מי זה ומה".

בנט הוסיף כי נתניהו עודד אותו להיפגש עם עבאס, ואמר: "ביבי אמר, זה כמו סאדאת כזה, מנהיג חדש, שונה".

בהמשך טען בנט כי גם בתקשורת הימנית נשמעו באותה תקופה קולות שתמכו במהלך, ואמר: "ואז גם בערוץ ארבע עשרה, ינון מגל דיבר כמה צריך לשבת איתו וכמה זה מקסים, וקלמן ליבסקינד כתב מאמרים כמה צריך לשבת עם הערבים, וגלית דיסטל התפייטה שזה הסכמי אברהם וזה מקסים".