הצו מאפשר תפיסה מנהלית של ציוד הנדסי וחומרי בנייה ששימשו לעבירות בנייה ופלישה לקרקע, כולל הטלת ערבויות כספיות, חיוב בעלויות האחזקה וסמכות לחילוט או השמדת הציוד במקרה של אי עמידה בתנאים

צו חדש של אלוף פיקוד מרכז, שצפוי להיכנס לתוקף מחר (שלישי), קובע לראשונה מסלול מנהלי לאכיפה במקרים של שימוש בכלי עבודה וחומרי בנייה לצורך עבירות בנייה ופלישה לקרקעות ביהודה ושומרון. על פי הצו, עם תפיסת ציוד הנדסי כבד כגון טרקטורים, שופלים ובאגרים, או חומרי בנייה ששימשו לביצוע עבירה, צה"ל והמנהל האזרחי יהיו רשאים לפעול במסלול של תפיסה מנהלית, ללא צורך בהמתנה להליכים פליליים ממושכים.

עד כה, תפיסת רכוש מסוג זה בוצעה במסגרת הדין הפלילי בלבד, הליך שנחשב ממושך ומורכב. במקרים רבים הוגשו עתירות ונטענו טענות פרוצדורליות, אשר הובילו לעיכובים ואף לשחרור הציוד. בשל העלויות הגבוהות של אחסון ותחזוקת הציוד, שנפלו על הקופה הציבורית, ובשל הקושי המשפטי, חלה ירידה בשימוש בכלי האכיפה הללו, עד להפסקה כמעט מוחלטת בחודשים האחרונים."

הצו החדש מעניק למנהל האזרחי סמכויות כלכליות מרתיעות כתנאי לשחרור הציוד. בין היתר נקבע כי בעל הציוד או המחזיק בו יידרש להפקיד ערבון של עד 50 אלף שקלים, ולהתחייב שלא לעשות שימוש בציוד לצורך עבירה במשך תקופה של שנתיים. בנוסף, הוצאות התפיסה, ההובלה, השמירה והאחזקה של הציוד ישולמו במלואן על ידי העבריין, זאת בניגוד למצב הקודם שבו העלויות מומנו מתקציב המדינה.

עוד קובע הצו כי אם לא תוגש בקשה לשחרור הציוד בתוך 60 ימים, או אם לא ימולאו כלל התנאים שנקבעו, תהיה המדינה רשאית למכור, לחלט או להשמיד את הציוד המוחרם.

ברקע הדברים, בשנים האחרונות דווח על פעילות בנייה בלתי חוקית נרחבת בשטחי C, לרבות עבודות תשתית והקמת מבנים ללא היתר. הצו החדש מצטרף לשורה של צעדים מנהליים ואכיפתיים שננקטו בתקופה האחרונה בתחום זה, ונועד להסדיר את כלי הפעולה העומדים לרשות גורמי האכיפה.