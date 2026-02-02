הנשיא טראמפ וראש הממשלה מודי מהודו, הודיעו לפני זמן קצר על עסקה מקיפה, שצפויה להביא להשלכות משמעותיות באזור ובעולם, כולל פגיעה כלכלית בציר האיראני

אחרי חודשים של מתחים פומביים בין שתי המעצמות, עקיצות ישירות מהנשיא טראמפ אל ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי. שני המנהיגים הודיעו על הסכם מפתיע ומקיף בין המדינות, שצפוי להסב מכה קשה לציר האיראני האזורי.

בהודעה שפרסם טראמפ ברשתות החברתיות, בחר הנשיא טון מפויס במיוחד אחרי שבועות של ריבים מתוקשרים, "זה היה כבוד גדול לשוחח כעת עם ראש ממשלת הודו, מודי, הוא אחד מידידי הטובים ביותר, מנהיג חזק של מדינה חזקה, שוחחנו על דברים רבים, ביניהם סחר וגם סיום המלחמה בין רוסיה ואוקראינה".

טראמפ המשיך והודיע על שינוי דרמטי במדיניות ההודית, "הוא הסכים להפסיק לקנות נפט מרוסיה, ולעבור לקנות כמויות גדולות יותר מארצות הברית, ואולי אפילו מוונצואלה, זה יעזור להביא את המלחמה באוקראינה לסיום, שמתרחשת ברגעים אלה ונהרגים בה אלפים כל שבוע!".

עוד באותו נושא טראמפ מחזק את הדיווחים: "פתוח לעסקה עם איראן" 19:20 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

מדובר בהכרזה דרמטית ביותר, ושינוי מדיניות משמעותי בהחלט, שכן הודו הייתה הצרכנית הגדולה ביותר של נפט רוסי מאז תחילת המלחמה, וסירבה עד כה להפסיק את רכישת האנרגיה מהרוסים.

מעבר לכך, במקרים רבים, הכספים שהרוויחה רוסיה בעקבות רכישות האנרגיה של הודו, שימשו גם לסחר עם המשטר האיראני, כולל רכישת כטב"מי נפץ איראניים מתאבדים, או אספקת ציוד צבאי לאיראניים במסגר עסקאות סחר משולשות.

הנשיא טראמפ המשיך ופירט את תוצאות ההסכם: המכסים נגד הודו שהטיל ירדו מ-25 אחוז חזרה אל 18 אחוז, הודו התחייבה לפתוח את המשק המקומי לסחורה אמריקאית ושני הצדדים התחייבו להשקעות הדדיות בשווי 500 מיליארד דולר.

טראמפ חתם את ההודעה באמירה: "מערכת היחסים המדהימה שלנו עם הודו רק תתחזק, ראש הממשלה מודי ואני הם מסוג האנשים שמביאים תוצאות!".