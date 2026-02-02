למרות הבקשה הישראלית מטראמפ לכלול את פרויקט הטילים הבליסטיים האיראני במשא ומתן, הוא לא יעלה בפגישה הקרובה לאחר לחץ של סביבת וויטקוף

בארצות הברית מדווחים כי למרות גבולות הגזרה שהעבירה ישראל, בקשר למשא ומתן להסכם בין ארצות הברית ואיראן, והבקשה הישראלית לכלול צמצום משמעותי של פרויקט הטילים הבליסטיים האיראני, המשא ומתן כלל לא יעסוק בפרויקט הטילים של איראן, כך על פי דיווחים בארצות הברית.

על פי הדיווח של מגזין הפיינשייל טיימס האמריקאי, גורמים מהבית הלבן מסרו כי למרות שלושת התנאים שהציב קודם הנשיא טראמפ, ביניהם עצירת העשרת האורניום, צמצום משמעותי של פרויקט הטילים הבליסטיים ועצירת הפגיעה במפגינים, המשא ומתן שצפוי להתרחש בקרוב לא יעסוק בטילים הבליסטיים.

כאשר על פי דיווחים נוספים, השליח המיוחד וויטקוף וסביבתו לוחצים על הנשיא טראמפ להתגמש, וטוענים באוזניו כי המשטר האיראני "לא יכול להרשות לעצמו" לקבל את כל שלושת הדרישות האמריקאיות.