תא"ל אפי דפרין יוצא להגנה חסרת תקדים על הלוחמות ומשתף את סיפורה של בתו אלה: "התרומה של נשים היא לא סיסמה, היא עובדה מבצעית מוכחת בשטח. צה"ל חזק בזכות נשים וגברים"

על רקע השיח הציבורי הגובר בנושא שירות נשים בתפקידי לחימה, דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, בחר לפרסם היום (שני) הודעה אישית ונוקבת המשלבת בין חוויותיו כאב ללוחמת לבין המציאות המבצעית בשטח מאז פרוץ המלחמה.

"הבת שלי, אלה, שירתה כלוחמת בחיל הים", פתח הגרי בנימה אישית. "עוד לפני גיוסה לא הייתה לה התלבטות, היא ביקשה שירות קרבי ומשמעותי, ואני ליוויתי את הבחירה הזו בגאווה גדולה. גאווה על הדרך, על המאמץ ועל העשייה המבצעית לאורך השירות כולו".

מגבורת הצל"ש ועד קרבות העוטף

הגרי העלה על נס את דמותן של נשים לוחמות המהוות עמוד תווך במערך הלוחם, והביא כדוגמה את סא"ל אור בן יהודה, שקיבלה צל"ש על גבורתה כבר ב-2015 ולחמה בחירוף נפש בשבעה באוקטובר. "נשים לוחמות נושאות בנטל הלחימה כתף אל כתף", הדגיש דובר צה"ל. "הן חוצות קווי אויב, מובילות מהלכים התקפיים ופועלות בעזה, סוריה, איו"ש ולבנון תוך סיכון אישי והצלת חיים".

בהודעתו הבהיר הגרי כי השילוב של נשים אינו עניין של יחסי ציבור, אלא צורך קיומי: "התרומה של נשים ללחימה אינה סיסמה, ואינה אמירה ערכית בלבד. היא עובדה מבצעית מוכחת. לכן קשה להבין, ובעיקר קשה לקבל, ניסיונות לערער על מקומן, על תרומתן ועל נחיצותן".

לסיכום דבריו, שלח הגרי מסר ברור למפקפקים בשילוב הלוחמות: "צה"ל הוא צבא העם. הוא חזק בזכות מי שמשרתים בו – נשים וגברים כאחד. כל מי שבוחר לפקפק בכך, פשוט מתעלם מהמציאות".