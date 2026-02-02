במבצע נעצרו אמש שני אזרחים זרים בכפר עין סיניא לאחר שהפרו צו אלוף והתעלמו מאזהרות קודמות. השניים, שנחשדו במעורבות בפרובוקציות והסתה, הועברו ליחידת 'עוז' וצפויים להיות מגורשים

בפעילות נחושה של כוחות הביטחון ביהודה ושומרון, נעצרו אמש מספר אזרחים זרים שהפרו צווי אלוף. המבצע, שהתקיים בשיתוף פעולה בין משטרת מחוז ש"י, צה"ל ורשות האוכלוסין וההגירה, נועד לבלום גורמים זרים המלבים חיכוך והפרות סדר באזור.

האירוע המרכזי התרחש בכפר הפלסטיני עין סיניא, מצפון לרמאללה. לוחמי צה"ל זיהו במקום מספר אזרחים זרים השוהים בשטח שהוכרז כשטח סגור בצו אלוף פיקוד המרכז.

על פי הודעת המשטרה, שניים מהחשודים שנתפסו אינם פנים חדשות לכוחות הביטחון; מדובר ב"פנים מוכרות" שכבר הוזהרו מספר פעמים בתקופה האחרונה על שהייה בלתי חוקית באזורי חיכוך, אך בחרו לשוב ולהפר את החוק.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת בנימין, ועם סיומה הוחלט לכלוא אותם. הטיפול בתיק עבר לידי רשות האוכלוסין וההגירה וכעת עומדים השניים לפני שימוע, שבסופו הם צפויים להיות מגורשים ממדינת ישראל.

"משטרת מחוז ש"י פועלת בנחישות לאיתור ובלימת גורמים זרים המעורבים באירועי הסתה ופרובוקציות הפוגעות בתדמיתה של המדינה בעולם", נמסר מדוברות המשטרה.

עוד באותו נושא רשות האוכלוסין: מעל 60 אלף עובדים זרים נכנסו ב־2025 לישראל 09:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במערכת הביטחון מדגישים כי המבצע הוא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר למניעת הסלמה בשטח. הכוחות פועלים באופן רציף לאתר אזרחים זרים וישראלים שנטמעים באוכלוסייה המקומית במטרה לייצר פרובוקציות והפרות סדר המעסיקות את כוחות הביטחון ופוגעות במאמצי השיטור וההגנה בגזרה.