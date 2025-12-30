רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נתונים היום (שלישי) שלפיהם בשנת 2025 נכנסו לישראל 60,722 עובדים זרים. מאז תחילת המלחמה נכנסו לישראל בסך הכול 116,117 עובדים זרים חדשים, כחלק מהמאמצים לתת מענה למחסור בכוח אדם בענפי המשק השונים ולשמירה על רציפות תפקודית.
ברשות מציינים כי הפעילות כוללת טיפול בבקשות לכניסת עובדים זרים, הסדרת העסקתם בכלל ענפי המשק וייעול הליכים מנהליים. נכון להיום שוהים בישראל 227,044 עובדים זרים, חוקיים ולא חוקיים.
ברשות האוכלוסין וההגירה מדגישים כי המהלכים נועדו לאפשר המשך פעילות של ענפים מרכזיים שנפגעו בעקבות המצב הביטחוני, ובמקביל נמשכים צעדים לחיזוק והרחבת שיתופי פעולה עם מדינות נוספות, במטרה לספק מענה מהיר ויעיל לצורכי המשק.
עוד נמסר כי במהלך השנה נוספו ענפי עבודה חדשים שבהם מועסקים עובדים זרים, בין היתר בעקבות הפסקת כניסת עובדים פלשתינאים, בהם ענפי השיפוצים, המסחר והשירותים וכן רשות העתיקות.
על פי נתוני הרשות, נכון ל־29 בדצמבר 2025 מועסקים בישראל 73,432 עובדים זרים בענף הבניין, כולל שיפוצים, 48,908 עובדים זרים בענף החקלאות, 80,884 בסיעוד הביתי, 2,364 במוסדות סיעוד, 6,279 עובדים זרים במעמד מומחים כולל שפים, 2,824 בענף המלונאות, 1,006 במסעדות, 5,338 בתעשייה ו־5,024 בענפי המסחר והשירותים.
ברשות האוכלוסין וההגירה ציינו כי ימשיכו לפעול להסדרת העסקת עובדים זרים, שיפור תהליכים והרחבת מסלולי ההעסקה, בהתאם לצורכי המשק המשתנים.
