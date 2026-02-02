האלימות נגד רועי צאן בשומרון: שלושה פלסטינים תושבי סמוע חשודים שתקפו קטינים בעת שרעו את צאנם. החשודים שנעצרו על ידי כוחות צה״ל, הועברו לחקירה בתחנת חברון שבמחוז ש״י ולאחר מכן הועברו לכלא.
אמש (ראשון) התקבל דיווח על תקיפת שני קטינים בעת שרעו את הצאן, על ידי מספר חשודים פלסטינים תושבי סמוע שיידו לעבר הצעירים אבנים ותקפו אותם באלות.
כוחות צה״ל שהגיעו למקום, החלו בסריקות אחר החשודים ושלושה נעצרו על ידם בקרבת מקום. החשודים הועברו בשעות הערב לידי המשטרה לחקירה בתחנת חברון שבמרחב יהודה ולאחריה נכלאו. החקירה נמשכת.
