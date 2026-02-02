שני קטנים הותקפו בעת שרעו צאן על ידי פלסטינים תושבי סמוע שתקפו אותם באבנים ובאלות. הם נעצרו על ידי המשטרה ונשלחו לחקירה

האלימות נגד רועי צאן בשומרון: שלושה פלסטינים תושבי סמוע חשודים שתקפו קטינים בעת שרעו את צאנם. החשודים שנעצרו על ידי כוחות צה״ל, הועברו לחקירה בתחנת חברון שבמחוז ש״י ולאחר מכן הועברו לכלא. אמש (ראשון) התקבל דיווח על תקיפת שני קטינים בעת שרעו את הצאן, על ידי מספר חשודים פלסטינים תושבי סמוע שיידו לעבר הצעירים אבנים ותקפו אותם באלות. כוחות צה״ל שהגיעו למקום, החלו בסריקות אחר החשודים ושלושה נעצרו על ידם בקרבת מקום. החשודים הועברו בשעות הערב לידי המשטרה לחקירה בתחנת חברון שבמרחב יהודה ולאחריה נכלאו. החקירה נמשכת. עוד באותו נושא ניסיון לינץ' וניסיון חטיפת נשק: רועה צאן הותקף בשומרון 14:48 | שמחה רז 0 0 😀 👏

תגיות: חברון, פלסטינים, רועה צאן