ארבעה מחבלים תקפו רועה צאן בהרחבה של היישוב חומש וניסו לחטוף את נשקו של בעל החווה. יוסי דגן "תשובתנו, העמקת השורשים שלנו בחומש ובצפון השומרון"

אירוע ביטחוני חמור התרחש היום מזרחית ליישוב חומש שבשומרון. ארבעה פלסטינאים תקפו רועה צאן ששהה בשטח וניסו לחטוף את נשקו האישי של בעל חוות "שובה ישראל" שנמצאת על אדמות חומש. בעל החווה ירה באוויר כדי להרחיק את המחבלים, והזעיק באופן מיידי את כוחות הביטחון שהגיעו למקום.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון: "תשובתנו להתקפת הטרור – העמקת השורשים שלנו בחומש ובצפון השומרון. מי שסבור שבאמצעות טרור, אלימות או ירי הוא יצליח להרתיע אותנו מלהתהלך בארצנו – טועה טעות מרה. התשובה הניצחת והברורה ביותר שלנו לטרור תהיה חיזוק משמעותי של האחיזה ההתיישבותית בשטח, וביסוס הנוכחות שלנו בחומש ובצפון השומרון ביתר שאת. אני מחזק את ידי חיילי צה"ל, חטיבת שומרון ומח"ט שומרון. אנחנו דורשים ממערכת הביטחון להשיב את ההרתעה ולפעול ביד ברזל מול המפגעים".