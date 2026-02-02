יו"ר הכנסת אמיר אוחנה השתתף בתפילה חגיגית לציון יום כינונה של הכנסת: "ההרתעה של מדינת ישראל פרצה את גבולות המזרח התיכון"

במסגרת סדרת האירועים היום (שני) במשכן הכנסת לציון 77 שנים לכינונה של הכנסת בט"ו בשבט בסימן 60 שנה לחנוכת המשכן, נערכה היום בצהריים תפילת מנחה חגיגית בבית הכנסת שבמשכן הכנסת, בהשתתפות יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי, רבנים, חברי כנסת ואורחים.

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, אמר: "היום, בחסדי שמיים, בזכות גבורת לוחמינו, נחישות הנהגתנו ועוצמת עמנו המלחמה הסתיימה – לעת עתה. כל חטופינו שבו הביתה, וההרתעה של מדינת ישראל – לא רק ששבה, אלא פרצה את גבולות המזרח התיכון ונעשתה לשם דבר בעולם כולו. אך זוהי עדיין תקופה מתוחה באזורנו, ועלינו להיות מוכנים לה יחדיו".

יו"ר הכנסת התייחס לפרק א' בתהילים, פסוק ג׳: ״'וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי־מָיִם, אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעִתּוֹ וְעָלֵהוּ לֹא יִבּוֹל'. יום הולדתה של הכנסת, בית העם, חל מדי שנה בט״ו בשבט כדי שנזכור כי עם ישראל הוא כעץ שתול על פלגי מים – ששורשיו עמוקים באדמתו וגזעו נאחז בה בעוצמה, וגם כאשר הרוחות סוערות בעת הנכונה הוא שב ומניב פרי. אנו, כעץ שבפסוק, נטועים חזק באדמה הזו, במסורת היהודית, באמונה ובצדקת דרכנו".

הרב אביעד גוטמן, רב הכנסת: "שורשיו של האדם הם האמונה, גזעו של אדם זה האישיות שלו. הגזע הוא צינור בין השורשים לענפים והעלים שמבטאים את מעשיו של האדם. כשם שהאילן נותן ומעניק לעולם את פירותיו, כך האדם מעניק לעולם מיצירת כפיו". לאחר סיום דברי הברכה, יו"ר הכנסת יחד עם משתתפי האירוע הרימו כוסית לרגל כינונה של הכנסת ו- 60 שנים לחנוכת המשכן.