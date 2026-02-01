בעקבות החלטת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לחרוג מהנוהל ולא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לציון אירועי "יום ההולדת לכנסת", לא יכנסו חברי סיעת כחול לבן למליאה בעת פתיחתה

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לא הזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לפתיחת המליאה החגיגית שתיערך מחר (שני) לציון 60 שנה לחנוכת המשכן הנוכחי. באופן מסורתי, נהוג להזמין את כל סגל א' לאירוע, הכולל בין היתר את נשיא העליון.

בעקבות זאת, מפלגת כחול לבן הודיעה כי בעקבות "החריגה מהנוהל", לא יכנסו חברי סיעת כחול לבן למליאה בעת פתיחתה.

מדובר בקטטה מתמשכת בין יו"ר הכנסת אוחנה לנשיא העליון עמית. כזכור, גם בחודש אוקטובר במהלך ביקור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ – אוחנה לא הזמין את עמית לאירוע המכובד.