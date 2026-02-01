יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לא הזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לפתיחת המליאה החגיגית שתיערך מחר (שני) לציון 60 שנה לחנוכת המשכן הנוכחי. באופן מסורתי, נהוג להזמין את כל סגל א' לאירוע, הכולל בין היתר את נשיא העליון.
בעקבות זאת, מפלגת כחול לבן הודיעה כי בעקבות "החריגה מהנוהל", לא יכנסו חברי סיעת כחול לבן למליאה בעת פתיחתה.
מדובר בקטטה מתמשכת בין יו"ר הכנסת אוחנה לנשיא העליון עמית. כזכור, גם בחודש אוקטובר במהלך ביקור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ – אוחנה לא הזמין את עמית לאירוע המכובד.
פנחס בועז אפללו
ו הוא מתנהג כמו ילד קטן בגן אני אסביר למה באמת הוא לא עובר את אחוז חסימה במילא17:29 01.02.2026
