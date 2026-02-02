לפני כחודש הכריזה נועה קירל על הופעת ענק בפארק הירקון שתתקיים ב-7 במאי – חלק ממסורת כמעט קבועה: אחת לשנה, מופע גדול, קהל של עשרות אלפים, והצהרה ברורה על מעמדה בצמרת הפופ הישראלי.
היום (שלישי) נרשמה תפנית לא צפויה: אגם בוחבוט הודיעה על הופעת בכורה היסטורית באמפי קיסריה, וגם היא, באותו תאריך בדיוק: 7.5.
לא במקרה?
מועד ההופעה של קירל פורסם כבר לפני כחודש וזכה להד תקשורתי רחב. לכן, הבחירה של אגם באותו יום, כשהיא מודעת לכך, מעלה לא מעט שאלות מאחורי הקלעים – במיוחד כשמדובר בשתי זמרות מאותו דור, בז'אנר דומה, ושכבר תקופה ארוכה לא מזוהות כחברות קרובות.
שתי פסגות, יום אחד
ברשת כבר מורגשת תסיסה, והתגובות לא איחרו להגיע: יש מי שרואה במהלך הזה סוג של קרב שקט על הקהל, ואחרים טוענים שמדובר בצירוף מקרים בלבד. כך או כך, נדמה ש-7 במאי 2026 כבר נכנס לרשימת התאריכים הכי מסקרנים של השנה במוזיקה הישראלית.
מה דעתך בנושא?
מיכל
מיכל
מה הקטע של אגם15:53 02.02.2026
