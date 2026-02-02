נועָה קירל הכריזה על הופעת ענק בפארק הירקון – ואז אגם בוחבוט קבעה הופעה בקיסריה באותו תאריך בדיוק. צירוף מקרים או קרב על הקהל? כך הפך 7 במאי לערב המדובר של הפופ הישראלי

לפני כחודש הכריזה נועה קירל על הופעת ענק בפארק הירקון שתתקיים ב-7 במאי – חלק ממסורת כמעט קבועה: אחת לשנה, מופע גדול, קהל של עשרות אלפים, והצהרה ברורה על מעמדה בצמרת הפופ הישראלי.

היום (שלישי) נרשמה תפנית לא צפויה: אגם בוחבוט הודיעה על הופעת בכורה היסטורית באמפי קיסריה, וגם היא, באותו תאריך בדיוק: 7.5.

לא במקרה?

מועד ההופעה של קירל פורסם כבר לפני כחודש וזכה להד תקשורתי רחב. לכן, הבחירה של אגם באותו יום, כשהיא מודעת לכך, מעלה לא מעט שאלות מאחורי הקלעים – במיוחד כשמדובר בשתי זמרות מאותו דור, בז'אנר דומה, ושכבר תקופה ארוכה לא מזוהות כחברות קרובות.

שתי פסגות, יום אחד