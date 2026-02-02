לפני כחודש הכריזה נועה קירל על הופעת ענק בפארק הירקון שתתקיים ב-7 במאי – חלק ממסורת כמעט קבועה: אחת לשנה, מופע גדול, קהל של עשרות אלפים, והצהרה ברורה על מעמדה בצמרת הפופ הישראלי.

היום (שלישי) נרשמה תפנית לא צפויה: אגם בוחבוט הודיעה על הופעת בכורה היסטורית באמפי קיסריה, וגם היא, באותו תאריך בדיוק: 7.5.

(צילום: אור דנון)

לא במקרה?

מועד ההופעה של קירל פורסם כבר לפני כחודש וזכה להד תקשורתי רחב. לכן, הבחירה של אגם באותו יום, כשהיא מודעת לכך, מעלה לא מעט שאלות מאחורי הקלעים – במיוחד כשמדובר בשתי זמרות מאותו דור, בז'אנר דומה, ושכבר תקופה ארוכה לא מזוהות כחברות קרובות.

שתי פסגות, יום אחד

שתי האמניות מגיעות לערב הזה מנקודות שונות בקריירה: נועה קירל ממשיכה מסורת כמעט קבועה של מופע ענק בפארק הירקון, עם הפקה רחבת היקף וקהל של עשרות אלפים, בעוד אגם בוחבוט עושה צעד היסטורי ראשון אל אמפי קיסריה – אבן דרך משמעותית בדרכה המקצועית. שתי פסגות שונות, שתי הצהרות כוח על הבמה, אבל באותו תאריך בדיוק.

(צילום: kitana photography)

מה המשמעות?

ברשת כבר מורגשת תסיסה, והתגובות לא איחרו להגיע: יש מי שרואה במהלך הזה סוג של קרב שקט על הקהל, ואחרים טוענים שמדובר בצירוף מקרים בלבד. כך או כך, נדמה ש-7 במאי 2026 כבר נכנס לרשימת התאריכים הכי מסקרנים של השנה במוזיקה הישראלית.