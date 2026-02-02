שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מגיב בחריפות לאמירתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כי לא יממן יותר את ההתנחלויות.
"אז מבחינת יאיר גולן מתיישבי יו"ש הם לא אזרחים עובדים, הם לא התיישבות עובדת. סתם הם התגייסו ונפלו במלחמה הזו בהיקפים חסרי פרופורציות לחלקם באוכלוסיה. אבל אל דאגה, בעזרת השם גולן ושותפיו לממשלת השיסוי לא יחזרו לעולם לשלטון ולא יחרחרו כאן ריב ומדון. עם ישראל פשוט לא יתן לזה לקרות."
מוקדם יותר אמר גולן בראיון לרינו צרור בגלי צה"ל: "אם נהיה בשלטון לא נעביר כסף להתנחלויות – הגיע הזמן לקבוע סדר עדיפויות חדש במדינת ישראל".
בעקבות הסערה שחולל הוא המשיך ותקף: "הגיע הזמן להחזיר את הכסף לאזרחים העובדים, להתיישבות העובדת, לשכונות. כלכלת סמוטריץ׳ צריכה להסתיים".
נזכיר כי יאיר גולן היה סגן שר הכלכלה בממשלת בנט-לפיד ובבחירות האחרונות מפלגתו מרצ לא עברה את אחוז החסימה. סמוטריץ' שהיה באופוזיציה הגיעה להישג נאה בבחירות ולמשרד האוצר, אבל כעת מפלגתו – הציונות הדתית לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
יהודה עמיחי
האיש היהיר והמתנשא ללא המנדטים מדבר על לוחם אמיץ שבכל סקר עובר בקלות את אחוז החסימה מתי עם ישראל היקר יתפטר ציבורית סוף סוף מהאיש היהיר השחצן גס הרוח והמתנשא הזה שלא...
האיש היהיר והמתנשא ללא המנדטים מדבר על לוחם אמיץ שבכל סקר עובר בקלות את אחוז החסימה מתי עם ישראל היקר יתפטר ציבורית סוף סוף מהאיש היהיר השחצן גס הרוח והמתנשא הזה שלא שווה כלום בקלפיהמשך 15:03 02.02.2026
שירי מנתניה
הדמוקרטים צפויים לקבל 10 מנדטים ומפלגת הכסא הדתי צפוי לקבל 3 מנדטים... קואליציית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם צפויה לקבל 51 מנדטים... על מה סמוטריץ כל כך זחוח? הגיבורים נפלו, על...
הדמוקרטים צפויים לקבל 10 מנדטים ומפלגת הכסא הדתי צפוי לקבל 3 מנדטים... קואליציית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם צפויה לקבל 51 מנדטים... על מה סמוטריץ כל כך זחוח? הגיבורים נפלו, על הגנת המדינה, אבל סמוטריץ מדמיין שהם נפלו בשביל שהוא ימשיך להיות דבוק לכסא שלו.המשך 14:49 02.02.2026
