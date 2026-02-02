בעקבות אמירתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כי "אם נהיה בשלטון לא נעביר כסף להתנחלויות" מגיב יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ': "עם ישראל פשוט לא יתן לזה לקרות"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מגיב בחריפות לאמירתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כי לא יממן יותר את ההתנחלויות.

"אז מבחינת יאיר גולן מתיישבי יו"ש הם לא אזרחים עובדים, הם לא התיישבות עובדת. סתם הם התגייסו ונפלו במלחמה הזו בהיקפים חסרי פרופורציות לחלקם באוכלוסיה. אבל אל דאגה, בעזרת השם גולן ושותפיו לממשלת השיסוי לא יחזרו לעולם לשלטון ולא יחרחרו כאן ריב ומדון. עם ישראל פשוט לא יתן לזה לקרות."

מוקדם יותר אמר גולן בראיון לרינו צרור בגלי צה"ל: "אם נהיה בשלטון לא נעביר כסף להתנחלויות – הגיע הזמן לקבוע סדר עדיפויות חדש במדינת ישראל".

בעקבות הסערה שחולל הוא המשיך ותקף: "הגיע הזמן להחזיר את הכסף לאזרחים העובדים, להתיישבות העובדת, לשכונות. כלכלת סמוטריץ׳ צריכה להסתיים".

נזכיר כי יאיר גולן היה סגן שר הכלכלה בממשלת בנט-לפיד ובבחירות האחרונות מפלגתו מרצ לא עברה את אחוז החסימה. סמוטריץ' שהיה באופוזיציה הגיעה להישג נאה בבחירות ולמשרד האוצר, אבל כעת מפלגתו – הציונות הדתית לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים.