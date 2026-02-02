דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם אזהרת פינוי לתושבי כפר תבנית ועין קאנא בדרום לבנון, לקראת תקיפת תשתיות חיזבאללה באזור: "שהייה באזור הבניינים המסומנים מסכנת אתכם"

נערכים לתקיפה נוספת: דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם כעת (שני) אזהרת פינוי לתושבי שני כפרים בדרום לבנון, לקראת תקיפת תשתיות צבאיות של חיזבאללה.

"זו אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, ובמיוחד לתושבי הכפרים כפר תבנית ועין קאנא" אמר אדרעי. "צה"ל יתקוף בקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה לאור ניסיונותיו האסורים לשקם את פעילותו באזור".

"אנו קוראים לתושבי הבניינים המסומנים באדום במפות המצורפות ובבניינים הסמוכים: אתם נמצאים ליד מבנים המשמשים את חיזבאללה" הוסיף והזהיר. "למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד ולהתרחק למרחק של 300 מטרים לפחות. שהייה באזור הבניינים המסומנים מסכנת אתכם".

התקיפה הצפויה תהיה השנייה של צה"ל מאז הבוקר בדרום לבנון, אחרי שמוקדם יותר נאמר כי צה"ל תקף מחבל חיזבאללה במרחב אנצריה. בנוסף, כוחות צה"ל תקפו אתמול מספר כלים הנדסיים של חיזבאללה במרחב מזרעת אבודיה, לאחר שזוהו במקום עבודות לשיקום תשתיות טרור של הארגון.