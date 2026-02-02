שמעון בוסקילה, מגדולי היוצרים במוזיקה הישראלית, מציין יום הולדת 60 עם סינגל ראשון מאלבום חדש והופעה בקיסריה. אחרי יותר מעשור ללא אלבום סולו, הקהל מקבל מתנה כפולה

שמעון בוסקילה משחרר הבוקר (שני) את "מעליות", סנונית ראשונה מתוך אלבום חדש הנמצא בעבודה. את השיר כתב אבי אוחיון, שמעון בוסקילה הלחין והפיק מוזיקלית מתן דרור.

האזינו לשירו החדש של שמעון בוסקילה – "מעליות":

השיר ממשיך את הקו המוזיקלי שכה מזוהה עם בוסקילה – שיר שמחבר בין הפקה סוחפת וממגנטת לטקסט מדויק ופשוט. הוא מסמן פרק נוסף ומסקרן ביצירתו, כזה שמביט אחורה בהכרת תודה, וממשיך קדימה מתוך תשוקה גדולה למוזיקה.

מדובר בהתרגשות גדולה עבור קהל המעריצים, שכן את אלבומו האחרון הוציא בוסקילה למעלה מעשור לפני כן. בשנה שעברה הוא כבר הסעיר את המצעדים עם הדואט "עד אליך" לצד ישי לוי – שיר שכבש תחנות רדיו ואת לב הקהל.

מופע חגיגי באמפי קיסריה

שמעון בוסקילה יחגוג את יום הולדתו במופע חגיגי שיתקיים ב-20.8 באמפיתיאטרון קיסריה. המופע יארח אורחים מיוחדים, ויתקיים בליווי להקת נגנים מפוארת.

על הבמה יבצע בוסקילה את הקלאסיקות הגדולות שלו, להיטיו מכל השנים ושירים מוכרים שהלחין לאמנים רבים. שירי המופע יוצגו בעיבודים חדשים ומיוחדים, וישלבו קשת גוונים מוזיקלית: מוזיקה ישראלית לצד מוזיקה מזרחית ואתנית, בשילוב קולו המרגש והחד-פעמי של בוסקילה.

המופע מבטיח להיות ייחודי ואותנטי, נע בין השורשים לכאן ועכשיו – חוויה שמחברת את העבר להווה בצורה טבעית ומרגשת.

קריירה של נכסי צאן ברזל

שמעון בוסקילה חתום על קריירה מפוארת של למעלה משני עשורים, עם שורה ארוכה של להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל ולחלק משמעותי מפס הקול של המוזיקה הישראלית על כל גווניה.

בין להיטיו הגדולים והאהובים: "יא מאמא", "הייתי בגן עדן", "את המחר שלי", "מחפש חבר קרוב", "שיר תקווה", "עד סוף העולם" ורבים נוספים.

לאורך השנים שיתף פעולה עם מיטב האמנים והיוצרים, זכה להצלחה מסחררת וממשיך גם היום לחדש, לרגש ולהישאר רלוונטי מתמיד.