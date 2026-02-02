שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף צפוי להגיע מחר לישראל, כשייפגש עם ראש הממשלה ובכירי מערכת הביטחון. במקביל דווח כי ייתכנו שיחות ישירות בין ארה"ב לאיראן בימים הקרובים

על רקע המתיחות מול איראן: שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, צפוי להגיע מחר (שלישי) לביקור בישראל. כך דיווחה היום כתבת חדשות 13 מוריה אסרף.

לפי הדיווח, וויטקוף צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן עם שר הביטחון ישראל כ"ץ. במקביל, גורם ביטחוני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי השליח האמריקני ייפגש עם עם בכירים במערכת הביטחון – ביניהם הרמטכ"ל אייל זמיר.

עוד באותו נושא נחשף: בדרך להסכם – ישראל מציבה 3 תנאים לאיראן 08:50 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

עוד דווח כי השיחות יעסקו בעיקר בשלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה, זאת אחרי שחרורו של החלל החטוף האחרון רן גואילי הי"ד בשבוע שעבר ופתיחת מעבר רפיח הבוקר. עם זאת, השיחות גם יעסקו בנושא האיום האיראני, מכיוון שוויטקוף מטפל גם בנושא הזה. בניגוד לפעמים הקודמות, ג'ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לא צפוי להגיע הפעם לביקור בישראל.

דיווחים באיראן – שיחות מול ארה"ב בימים הקרובים

הגעתו של וויטקוף לישראל מגיעה על רקע המתיחות הנרחבת בין ארה"ב לאיראן, בצל החשש מתקיפה אמריקנית והקריאות לחזור למשא ומתן על הסכם הגרעין. בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דווח היום כי יש אפשרות להתחיל בשיחות המו"מ במהלך הימים הקרובים – אשר ככל הנראה יערכו בין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לבין וויטקוף.

בעוד שב"תסנים" נאמר כי בשלב הזה עדיין לא נקבע מועד ומיקום לשיחות, בסוכנות הידיעות "פארס" דיווחו זמן קצר לאחר מכן כי נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הורה לעראקצ'י להתחיל במשא ומתן עם ארה"ב – כשלדבריו, השיחות יתקיימו בטורקיה.