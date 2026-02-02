מגישת כאן 11 אילה חסון התייחסה לסערה סביב קרוב משפחתו של דוד זיני, שיגרה איום וחשפה ברשת: "מתנהגת כמו עבריינית"

מגישת חדשות 11 אילה חסון, עוררה סערה ביממה האחרונה, לאחר שהובא קטע וידאו משידור בה היא התייחסה לסערת דוד זיני, ושיגרה איום מרומז.

בדבריה אמרה חסון: "אם יזיזו את זיני אנחנו נזיז את אלה שהבן שלהם גנב אפוד". בתגובה תקפו אותה ברשת: "‏חסון מאיימת, ומציגה עצמה כחלק ממנגנון ענישה או הפעלת כוח, רומזת שיש לה יד על ההגה. ‏איך זו לא עבירה על האתיקה העיתונאית?‏ מי שמציג עצמו כ "אנחנו" אינו עוד עיתונאי – הוא דובר הארגון".

עובד כאן 11 גיא אדלר, התנער מדבריה ואמר: "בתור בן אדם שעובד בכאן 11, חשוב לי להבהיר שכשאילה חסון אומרת "אנחנו" היא לא מדבר בשמי. למעשה אני לא יודע בשם מי היא מדברת ואשמח לקבל הבהרה מי אלה ה"אנחנו" האלו שמאיימים בהפיכה אם יממשו את הסכם ניגוד העניינים של זיני".