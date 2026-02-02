תיעוד נדיר: הצבי שעמד על שתיים כדי לאכול פרחי שקד

מרגש: קביעת מזוזה בבית הכנסת החדש של משרד החוץ | צפו בתיעוד

כוכב האח הגדול חושף: "אני מסתובב כמו מת מהלך"

נתניהו זועם במשפט: "תעשי סלטות באוויר, זה לא קרה!"

לאחר ההכרזה על האולסטאר: דני אבדיה מגיב לראשונה

שוב: צה"ל תקף מחבל חיזבאללה בדרום לבנון

נלחץ? אחרי החשיפה - לפיד משתלח בנתניהו

עופר וינטר מתפוצץ: "אני מתבייש; של נעליך"

באד באני ניצח, טראמפ התפוצץ: כל מה שקרה בטקס הגראמי

הקרב בין קשת 12 לערוץ 14 הסתיים בהשפלה

09:49

לא נח לרגע: בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל