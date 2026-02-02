במשרד החוץ נערך הבוקר (שני) טקס מרגש לקביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבוע במבנה המשרד בירושלים. במסגרת הטקס שר החוץ גדעון סער, יחד עם רב הכותל והממונה על המקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת החדש.
צפו בתיעוד מהאירוע:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
במהלך האירוע, בו השתתפו מאות מעובדי המשרד, סער והרב רבינוביץ נשאו דברים על החשיבות בחיבור למסורת ולשורשים, ועל הסמליות בפתיחת בית הכנסת החדש בט״ו בשבט. לאחר מכן, ארבעה ספרי תורה הוכנסו לבית הכנסת החדש בתהלוכה חגיגית.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים