במהלך חקירתו הנגדית בתיק 4000, תקף ראש הממשלה את נציגת הפרקליטות על רקע עסקת "יד 2": "קשה לך להבין כי את חלק מהבירוקרטיה"

עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4,000 נמשכה היום (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כשבמוקד עמדה עסקת מכירת אתר "יד 2" לקבוצת אקסל שפרינגר. התובעת, עו"ד יהודית תירוש, ניסתה לבסס טענה כי נתניהו פעל לזירוז אישור העסקה לבקשת שאול אלוביץ', אך נתניהו הדף את הדברים בטון תקיף.

כאשר נשאל נתניהו על שיחת טלפון שקיים עם אלוביץ' לפני חתימתו על ההיתר, הסביר כי נהג להתייעץ עם אנשי עסקים: "אני עובד אחרת, מתייעץ עם אנשים, ידע נוסף, מישהו מהשוק. ככה זה, קשה לך להבין כי את חלק מהבירוקרטיה, אנשי שוק מבינים את השוק".

התובעת הציעה כי השיחה עם אלוביץ' היא זו שזירזה את חתימת נתניהו על המסמכים בתוך 24 שעות, ונתניהו השיב בביטול: "הוא לא פנה אליי, לא דיברתי איתו… תעשי סלטות באוויר, הוא לא דיבר איתי". בהמשך הוסיף: "כשיש לך 'עסקה שוחדית' שבניתם… הוא יכול להגיע הוא לא דיבר איתי! אין לכם עדות אחת כזו!".

בהתייחס לטענה כי ראש הסגל לשעבר, גיל שפר, שימש כשליח בנושא מול אלוביץ', אמר נתניהו: "מה פתאום אני צריך את גיל שפר, יש עסקה 'כביכול מושחתת', מה הוא צריך לעטוף אותי? מה הוא (אלוביץ') צריך את צבא השליחים?".

בנוגע להסדר ניגוד העניינים, הבהיר נתניהו: "ניגוד עניינים קיים אם יש מערכת יחסים קרובה כמו משפחה… אני מביא לניגוד עניינים את אלה שהם כאח (ביחסים עמו)". הוא חתם את דבריו בטענה כי הפרקליטות בנתה "תזה מופרכת": "אין לכם שום דבר, לא היענות חריגה לא סיקור חיובי".