לאחר שהותר לפרסום כי קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, חשוד בפרשה של הברחת סחורות לעזה – כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו

הצהרת תובע צפויה לפני הגשת כתב אישום, להיות מוגשת היום (שני) נגד קרוב משפחתו של ראש השב״כ זיני ומעורב נוסף בפרשת הברחת הסחורות לעזה.

נזכיר כי בשבוע שעבר הותר לפרסום שקרוב משפחה של ראש השב"כ דוד זיני, חשוד בפרשה של הברחת סחורות לעזה. ראש השב״כ עצמו לא חשוד במעורבות בפרשה.

בהחלטת השופט נכתב: באיזון בין כלל האינטרסים והערכים שבפניי, ובהתאם למבחן הדו שלבי הנהוג במקרים מסוג זה, מצאתי כי פרסום גורף עלול להסב נזק לחקירה. ובהתקיים נזק פוטנציאלי זה מצאתי כי יש להעדיף את מניעתו על פני העניין הציבורי הכללי שבפרסום כל פרטי הפרשה.

אלא, שבתוך כך, בנפרד מן האינטרס הציבורי הכללי, קיים אף אינטרס ציבורי כבד משקל וממוקד הנוגע למעורב אחד בפרשה וביחס אליו מצאתי כי יש להתיר את פרסום הפרטים הבאים: "בימים אלו נחקרת פרשיה ביטחונית רבת מעורבים, אשר לפי החשד העבירו סחורה מישראל לעזה בעבור בצע כסף.

אחד מן החשודים הינו קרוב משפחתו של ראש השב"כ, אולם לראש השב"כ אין כל נגיעה לחשדות עצמם. בשים לב לקרבה האמורה חקירת החשוד מתבצעת על ידי משטרת ישראל ולא על ידי השב"כ".