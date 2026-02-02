שרי הממשלה הגיבו הבוקר (שני) להחלטת בג"ץ להוציא צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל – אשר למעשה מורידה מהפרק את האפשרות של סגירת תחנת הרדיו בתאריך המקורי שנקבע, ה-1 במרץ. בדבריהם השרים קראו להתעלם מהפסיקה ולפעול לסגירת התחנה בכל זאת.
"שוב בג״ץ מתערב בהחלטות ממשלה נבחרת ופועל כגוף פוליטי במקום כרשות שיפוטית" אמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. "צו על תנאי נגד סגירת גלי צה״ל הוא עוד צעד במסלול המסוכן של רמיסת הכרעת הבוחר והפיכת בית המשפט לדיקטטורה משפטית. מדיניות ממשלה נקבעת בקלפי, לא באולמות בג״ץ".
שותפו למפלגת עוצמה יהודית, סגן השר אלמוג כהן, הוסיף ואמר כי "היום, בג״צ בראשות עבריין הבנייה, הטבול בניגודי עניינים, יצחק עמית, מתערב שוב בהחלטת ממשלה חוקית ולגיטימית לחלוטין. לא ניתן לנצח את לובשי הגלימות, מבלי להציב להם גבולות ברורים: לא- לקיים- את – פסיקת- בג״צ!!! כבר הוכח כי עבריין הבנייה, שפסל חוק יסוד ומונע ממבקר המדינה לבצע את חובתו (שמעוגנת גם היא בחוק יסוד) פועל בחוסר סמכות ובניגוד לחוק ועל כך פסיקותיהם אינן ליגיטימיות. אני קורא לחברי, שר הביטחון ישראל כץ, להמשיך בהליך הסגירה של גל״צ, שמזמן לא משרת את חיילי צה״ל".
גם שר התקשורת שלמה קרעי הדגיש כי "הממשלה קיבלה החלטה ברורה: גל״צ נסגרת. לפנים משורת הדין, הוקמה ועדה מייעצת לבחינת ההיבטים השונים. אין בכך כל חובה חוקית לא לשר ולא לממשלה. סמכות ההחלטה מצויה בידי הממשלה, וההחלטה התקבלה כחוק".
"ההחלטה חייבת להתבצע ב־1.3. גם אם בג״צ קבע מועד להגשת תשובות לצו על תנאי לאחר התאריך הזה, אין בכך כדי להקפיא או לבטל החלטת ממשלה חוקית" הוסיף וטען. "לוח הזמנים שקובע בג״צ לא גובר על החוק ועל סמכות הממשלה למשול".
מה דעתך בנושא?
13 תגובות
3 דיונים
שירי מנתניה
איזה אחוקים האייתולות, איך הם מתחבקים בסבבה, ממש נהנים להרוס את המדינה... ככה זה כשאין מצפון.11:22 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסף
בתגובה ל: שירי מנתניה
השמאל הרס את המדינה עשרות שנים. החל מהסכמי אוסלו המנועים עד ימינו. עכשיו מגיע התיקון11:25 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: יוסף
שכנעת!!! אחרי שרבין הרס את המדינה, כדאי שגם ביבי יהרוס, נשמע הגיוני.11:29 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דמוקרטיה
בתגובה ל: שירי מנתניה
הגיע הזמן לעשות סדר. אנטישמים שונאי העם רודפי הון שלטון. תכופות לנו מהמדינה . לכו לכו לאירופה מדינת כל אזרחיה.11:40 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דמוקרטיה
בתגובה ל: שירי מנתניה
ביבי הקים כל חלקה טובה במדינה . בזכותו אתם חיים כאן דיבילים שמאלנים רודפי הון שלטון. תתפגרו כבר מכאן.11:41 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אסף ריינר
זה מדהים אותי איך עדיין עם ישראל חי עם ממשלה מטומטמת שלא מצליחה להתנהל לא מצליחה לציית לחוקי בגץ ולמה כי זה לא מתאים לאינטרסים שלהם כמובן ממשלה מטומטמת שלא...
זה מדהים אותי איך עדיין עם ישראל חי עם ממשלה מטומטמת שלא מצליחה להתנהל לא מצליחה לציית לחוקי בגץ ולמה כי זה לא מתאים לאינטרסים שלהם כמובן ממשלה מטומטמת שלא מצליחה לעשות כלום דבר אחד הם לא עשו טוב דבר אחד ולא להגיד לי על עסקת החטופים כי מי שהביא לעסקת חטופים ושכדי את נתניהו וכמובן הרבה עכשיו יגידו אני יודע עכשיו שכל החברות האלה של נתניהו יאמרו הגיע הזמן שיסגרו את גלי צהל וכל זה למה סוגרת גלי צהל כדי להשתיק את חופש הביטוי כדי שחס וחלילה לא יהיה מישהו שיגיד איזה משהו רע על נתניהו ועל הממשלה המטומטמת שלו זה מה שנתניהו וממשלתו רוצים רוצים השתלטות של גלי צהל והשתלטות של כל גלי התקשורת חס וחלילה לא מאלה שבעד הדעות שלהם לא מאלה שמשקפים את העמדות שלהם למה בשביל שהממשלה המטומטמת של נתניהו תשרוד גם בלי החרדים כמובן כמובן לעקוף את החלטות בגץ לעבור על החוק אבל מה עוד וכמו שאמרתי ואני אומר עוד פעם הגיע הזמן להעיף ולזרוק ואמן אמן אמן אמן אמן אמן אמן אמן שכבר יעיפו ויכירו מפה כבר את הממשלה המטומטמת של נתניהו כי מבחינתי אין להם קיום וגם עוד משהו יש לי להגיד שידחפו אותה את המסיבת טו בשבט המסריחה שלהם הפוליטית שלהם לתוך התחת המסריח שלהם שהביאו אותנו לשביעי לאוקטובר מה מה קרה פתאום שהם רוצים להזמין את האופוזיציה אני מציע דבר אחר שיחגגו את זה לבד ובדבר אחד אני מאחל לממשלה המטומטמת של נתניהו שאף אחד לא יבוא למסיבת מסיבת חג הפוליטי האלוף שלהם כי זו ממשלה מטומטמת שבכנסת הבאה יזרקו ויזרקו את הממשלה המטומטמת הזאת מכל המדרגות אמןהמשך 11:29 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
פשוט . להציב את החיילים ה''משרתים'' בגל''ץ . לתפקידים אחרים בצה''ל . ואין גל''ץ ואין בג''ץ11:28 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: אבי
רמטכ"ל שומר חוק ונאמן למדינת ישראל, כלומר פקיד פרוגרסיבי של הדיפ סטייט, יכבד את פסיקת בג"ץ כמובן, אז נראה את כץ האייתולה סוגר בעצמו.11:37 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
החסר צוואר קורא לנשיא העליון "עבריין בניה" - חוץ מזה שזה שיא החוצפה, אין מקום לתבוע אותו על הוצאת דיבה, השמצה, לשון הרע והסתה???? הגיע הזמן שפושעים חסרי צוואר יעמדו...
החסר צוואר קורא לנשיא העליון "עבריין בניה" - חוץ מזה שזה שיא החוצפה, אין מקום לתבוע אותו על הוצאת דיבה, השמצה, לשון הרע והסתה???? הגיע הזמן שפושעים חסרי צוואר יעמדו לדין וישלמו פיצויים כבדים!!!!!!!המשך 11:26 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דמוקרטיה
בתגובה ל: שירי מנתניה
הגיע הזמן לסגור לכם בשמאל את כל המשרדים שהשתלטתם עליהם מקום המדינה כולל בגץ. השמאלני. הגיע הזמן להעיף אתכם משלטון המיעוט בחברה הישראלית. יש כאן ממשלה נבחרת . העם בחר בה . שלטון הפקידים הולך לעולמו בקרוב....11:44 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דמוקרטיה
צודקים! מזמן כבר צריכים לסגור את גל"צ . זה לא רדיו של החיילים. זה רדיו של השמאל הקפלניסטי. של הערבים הפלסטינים. גל"צ רינו צרור חלאת המין האנושי אנטישמים שולאי צהל...
צודקים! מזמן כבר צריכים לסגור את גל"צ . זה לא רדיו של החיילים. זה רדיו של השמאל הקפלניסטי. של הערבים הפלסטינים. גל"צ רינו צרור חלאת המין האנושי אנטישמים שולאי צהל העם מהמדינה. לסגור דחוףףףף להתעלם מפסיקות בגץ השמאלני.המשך 11:38 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מושיקו
במקום לחוקק חוקים עוקפי בג"ץ ,היום כאשר ברור כשמש שהבג"ץ בראשות יצחק עמית שר"י הם אופוזיציה ואויבי ושונאי הממשלה על מלא בכל נושא ומבקשים להביא לנפילתה ,הממשלה צריכה להעביר...
במקום לחוקק חוקים עוקפי בג"ץ ,היום כאשר ברור כשמש שהבג"ץ בראשות יצחק עמית שר"י הם אופוזיציה ואויבי ושונאי הממשלה על מלא בכל נושא ומבקשים להביא לנפילתה ,הממשלה צריכה להעביר חוק שאין לציית יותר לבג"ץ לפסיקותיו הנוגעות לממשלה ולשריה כי הוא בניגוד עניינים חמור שזועק עד השמים והציבור יבין זאת כי האדם הכי עיוור רואה את היתנהלות הפושעת ועבריינית של הבג"ץ שחוצה את כל הקווים האדומים.המשך 11:37 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מי שאמור לסגור את גל"צ זה הרמטכ"ל, שכידוע הוא שומר חוק ונאמן למדינת ישראל, כלומר פקיד פרוגרסיבי של הדיפ סטייט, אז איך בדיוק כץ האייתולה יסגור אותה?11:33 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דמוקרטיה
צודקים! מזמן כבר צריכים לסגור את גל"צ . זה לא רדיו של החיילים. זה רדיו של השמאל הקפלניסטי. של הערבים הפלסטינים. גל"צ רינו צרור חלאת המין האנושי אנטישמים שולאי צהל...
צודקים! מזמן כבר צריכים לסגור את גל"צ . זה לא רדיו של החיילים. זה רדיו של השמאל הקפלניסטי. של הערבים הפלסטינים. גל"צ רינו צרור חלאת המין האנושי אנטישמים שולאי צהל העם מהמדינה. לסגור דחוףףףף להתעלם מפסיקות בגץ השמאלני.המשך 11:38 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מושיקו
במקום לחוקק חוקים עוקפי בג"ץ ,היום כאשר ברור כשמש שהבג"ץ בראשות יצחק עמית שר"י הם אופוזיציה ואויבי ושונאי הממשלה על מלא בכל נושא ומבקשים להביא לנפילתה ,הממשלה צריכה להעביר...
במקום לחוקק חוקים עוקפי בג"ץ ,היום כאשר ברור כשמש שהבג"ץ בראשות יצחק עמית שר"י הם אופוזיציה ואויבי ושונאי הממשלה על מלא בכל נושא ומבקשים להביא לנפילתה ,הממשלה צריכה להעביר חוק שאין לציית יותר לבג"ץ לפסיקותיו הנוגעות לממשלה ולשריה כי הוא בניגוד עניינים חמור שזועק עד השמים והציבור יבין זאת כי האדם הכי עיוור רואה את היתנהלות הפושעת ועבריינית של הבג"ץ שחוצה את כל הקווים האדומים.המשך 11:37 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מי שאמור לסגור את גל"צ זה הרמטכ"ל, שכידוע הוא שומר חוק ונאמן למדינת ישראל, כלומר פקיד פרוגרסיבי של הדיפ סטייט, אז איך בדיוק כץ האייתולה יסגור אותה?11:33 02.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר