שרי הממשלה הגיבו לצו על תנאי של בג"ץ נגד סגירת גלי צה"ל, וקראו שלא לקיים את הפסיקה. בן גביר: "עוד צעד במסלול המסוכן של רמיסת הכרעת הבוחר". קרעי: "ההחלטה חייבת להתבצע ב־1.3"

שרי הממשלה הגיבו הבוקר (שני) להחלטת בג"ץ להוציא צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל – אשר למעשה מורידה מהפרק את האפשרות של סגירת תחנת הרדיו בתאריך המקורי שנקבע, ה-1 במרץ. בדבריהם השרים קראו להתעלם מהפסיקה ולפעול לסגירת התחנה בכל זאת.

"שוב בג״ץ מתערב בהחלטות ממשלה נבחרת ופועל כגוף פוליטי במקום כרשות שיפוטית" אמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. "צו על תנאי נגד סגירת גלי צה״ל הוא עוד צעד במסלול המסוכן של רמיסת הכרעת הבוחר והפיכת בית המשפט לדיקטטורה משפטית. מדיניות ממשלה נקבעת בקלפי, לא באולמות בג״ץ".

עוד באותו נושא לא נח לרגע: בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל 09:49 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

שותפו למפלגת עוצמה יהודית, סגן השר אלמוג כהן, הוסיף ואמר כי "היום, בג״צ בראשות עבריין הבנייה, הטבול בניגודי עניינים, יצחק עמית, מתערב שוב בהחלטת ממשלה חוקית ולגיטימית לחלוטין. לא ניתן לנצח את לובשי הגלימות, מבלי להציב להם גבולות ברורים: לא- לקיים- את – פסיקת- בג״צ!!! כבר הוכח כי עבריין הבנייה, שפסל חוק יסוד ומונע ממבקר המדינה לבצע את חובתו (שמעוגנת גם היא בחוק יסוד) פועל בחוסר סמכות ובניגוד לחוק ועל כך פסיקותיהם אינן ליגיטימיות. אני קורא לחברי, שר הביטחון ישראל כץ, להמשיך בהליך הסגירה של גל״צ, שמזמן לא משרת את חיילי צה״ל".

גם שר התקשורת שלמה קרעי הדגיש כי "הממשלה קיבלה החלטה ברורה: גל״צ נסגרת. לפנים משורת הדין, הוקמה ועדה מייעצת לבחינת ההיבטים השונים. אין בכך כל חובה חוקית לא לשר ולא לממשלה. סמכות ההחלטה מצויה בידי הממשלה, וההחלטה התקבלה כחוק".

"ההחלטה חייבת להתבצע ב־1.3. גם אם בג״צ קבע מועד להגשת תשובות לצו על תנאי לאחר התאריך הזה, אין בכך כדי להקפיא או לבטל החלטת ממשלה חוקית" הוסיף וטען. "לוח הזמנים שקובע בג״צ לא גובר על החוק ועל סמכות הממשלה למשול".