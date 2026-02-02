דני אבדיה מגיב לראשונה לבחירתו ההיסטורית לאולסטאר ה-NBA, עם מסר מרגש לישראל על עבודה קשה, התמדה והגשמת חלומות. רגע של גאווה לאומית

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה שובר שתיקה ומגיב לראשונה לבחירתו ההיסטורית לאולסטאר ה-NBA, והמסר שלו מצליח לרגש מדינה שלמה.

זמן קצר לאחר שנבחר לאולסטאר והפך לישראלי הראשון אי פעם במעמד היוקרתי, אבדיה פרסם סטורי אישי שבו סיכם את הדרך הארוכה שעבר – ושלח מסר ישיר לקהל בישראל.

"אל תתנו לאף אחד לעצור אתכם מלהגשים חלומות"

בפוסט שפרסם, כתב אבדיה: "הבקרים, העבודה הקשה, המכשולים, הלילות ללא שינה. אל תתנו לאף אחד לעצור מלהגשים את החלומות". הוא עוד הוסיף: "עם ישראל היקר, אני אוהב אתכם. התמיכה שלכם עזרה לי להגשים חלום."

התגובה מגיעה שעות אחרי שהוכרז כחלק מסגל האולסטאר של הליגה, רגע שיא בקריירה של מי שגדל בישראל והפך לשם חם בזירה העולמית.

מסע של התמדה, לא של מזל

לצד ההישג הספורטיבי, הפוסט של אבדיה מדגיש את מה שמלווה אותו מאז תחילת הדרך: עבודה יומיומית, מאבק על המקום שלו בליגה, ותחושת שליחות כלפי המדינה שממנה יצא.

אבדיה, שנבחר לדראפט בגיל צעיר ועבר לא מעט אתגרים בדרך, הפך העונה לשחקן משמעותי בליגה – וכעת גם לאולסטאר רשמי.

הרבה מעבר לכדורסל

ברשת כבר ברור: זה לא רק הישג מקצועי, אלא רגע של גאווה לאומית. התגובות ממשיכות לזרום, משחקנים, מאמנים, אוהדים ואנשי ספורט, כולם מברכים על הרגע שבו דגל ישראל נכנס לבמה הכי גדולה של הכדורסל העולמי.