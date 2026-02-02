ביום השני ברציפות, דובר צה"ל אישר כי הכוחות תקפו מחבל חיזבאללה במרחב אנצריה שבדרום לבנון. התקיפה הנוכחית היא האחרונה בסדרת תקיפות שנועדו לסכל ניסיונות שיקום לתשתיות הטרור של ארגון הטרור

גל התקיפות נמשך: כלי התקשורת בלבנון דיווחו על תקיפה ישראלית שכוונה נגד רכב בדרום לבנון. מספר דקות לאחר מכן, צה"ל אישר כי תקף לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב אנצריה.

התקיפה הנוכחית מגיעה אחרי סדרה של תקיפות בימים האחרונים, שנועדו לסכל ניסיונות התחמשות ושיקום של חיזבאללה בדרום לבנון. רק אתמול כוחות צה"ל תקפו מספר כלים הנדסיים של חיזבאללה במרחב מזרעת אבודיה, לאחר שזוהו במקום עבודות לשיקום תשתיות טרור של הארגון.

עוד באותו נושא תיעוד: צה"ל משמיד תשתיות טרור חדשות של ארגון הטרור חיזבאללה