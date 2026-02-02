בעקבות הלחץ הציבורי – על פי הדיווח בחדשות 12, בצה"ל הוחלט להקפיא את ההחלטה על רידוד כוחות ביישובי עוטף עזה

לאחר שראשי רשויות בעוטף עזה זעמו על הצבא – ודרשו לכנס באופן מיידי את ועדת החוץ והביטחון כדי לעצור את ההחלטה, בצה"ל הוחלט להקפיא את ההחלטה על רידוד כוחות ביישובי עוטף עזה. כך דיווח היום (שני) אלמוג בוקר בחדשות 12.

על פי הדיווח, אמש התקיימה שיחה בין ראשי הרשויות בעוטף לאלוף במילואים יוסי בכר, האמון מטעם פיקוד הדרום על ההגנה היישובית, שבסופה החליט האלוף להקפיא את רידוד הכוחות – עד להחלטה משותפת יחד עם ראשי הרשויות.