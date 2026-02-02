לאחר שראשי רשויות בעוטף עזה זעמו על הצבא – ודרשו לכנס באופן מיידי את ועדת החוץ והביטחון כדי לעצור את ההחלטה, בצה"ל הוחלט להקפיא את ההחלטה על רידוד כוחות ביישובי עוטף עזה. כך דיווח היום (שני) אלמוג בוקר בחדשות 12.
על פי הדיווח, אמש התקיימה שיחה בין ראשי הרשויות בעוטף לאלוף במילואים יוסי בכר, האמון מטעם פיקוד הדרום על ההגנה היישובית, שבסופה החליט האלוף להקפיא את רידוד הכוחות – עד להחלטה משותפת יחד עם ראשי הרשויות.
בשבוע שעבר קיבלו ראשי הרשויות הודעה בוואטסאפ, שאותה כינו בעוטף "מזלזלת": "רבש"צים יקרים, אני יודע שזה לא היה בתכנון. אנחנו אמורים לעשות את זה בצורה יותר משתפת, אך לצערי כבר ב-1.2 אנחנו נצטרך לבצע רידוד סד"כ נוסף ביישובים; וב-1.3 רידוד נוסף".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים