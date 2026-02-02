השמים הכחולים עומדים להתחלף בצהוב: חזאי מכון 'מטאו טק', ליאור סודרי, מדווח כי בשעתיים הקרובות צפוי להתפתח אובך משמעותי שיורגש ברוב חלקי הארץ. השינוי במזג האוויר צפוי להביא איתו עלייה ניכרת בזיהום האוויר וירידה בראות.
האובך צפוי לחדור תחילה לאזורי הדרום והמרכז ומשם להתפשט לשאר חלקי הארץ. בעקבות הדיווח, מומלץ לאוכלוסיות רגישות – ביניהן חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהריון – להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ במהלך השעות הקרובות.
נהגים המצויים בדרכים מתבקשים לנהוג בזהירות יתרה בשל הירידה הצפויה בראות, ולהישמע להנחיות המעודכנות של גופי החירום במידה ויהיו כאלה.
