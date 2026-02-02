לאחר שנתניהו טען כי לפיד היה בקשר עם גורם הקשור לפרשת קטארגייט – לפיד ממהר להגיב: "האנשים הכי קרובים לך קיבלו בסתר מיליוני דולרים מקטאר בפרשת בגידה חמורה"

לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, האשים אמש (ראשון) את לפיד בכך שהוא ניהל מגעים עם פוטליק מפרשת קטארגייט, לפיד מיהר לתקוף חזרה.

תחילה נתניהו הביא ידיעה שפורסמה בערוץ 14 ‏וטען: "בחודש ינואר 2025 נפגשו בני גנץ ויאיר לפיד עם משפחות חטופים עם נציגים קטארים. ‏מי שעזר להם ותיאם להם את הפגישה, הוא לא אחר מאשר פוטליק המוכר לנו מפרשת קטארפייק.

‏אז הטענה היא שפוטליק שסידר לגנץ, לפיד ולמשפחות החטופים את הפגישה הוא כביכול ״הסוכן הזר״, זה שהיה אסור להיפגש איתו או לעבוד איתו כי זה יהיה ״ריגול ובגידה״? ‏איזו צביעות השמאל מאשים את יונתן אוריך בבגידה בגלל קשריו עם פוטליק בשעה שלמנהיגיו היה קשר עם אותו אדם בדיוק. ‏הצביעות זועקת לשמיים".

עוד באותו נושא נתפס על חם: לפיד מסתבך בפרשת קטאר

בתגובה כתב לפיד: "מר נתניהו, ה״חשיפה״ של ערוץ התעמולה שלך היא מהודעה רשמית שלנו לתקשורת כחלק מהמאמץ לשחרור החטופים. בלשכה שלך לעומת זאת, האנשים הכי קרובים לך קיבלו בסתר מיליוני דולרים מקטאר בפרשת בגידה חמורה. אתה אישית העברת עשרות מיליוני דולרים לחמאס בניגוד מוחלט לעמדת גורמי הבטחון ובלי שהסברת את זה עד היום.

לא מזמן ישבת בבית הלבן כמו ילד נזוף, התנצלת בפני קטאר והבטחת לא לתקוף אותם יותר. אולי במקום הסחות הדעת ההיסטריות האלה, פשוט תצביע בעד הצעת החוק שלי להגדיר את קטאר כמדינת אויב. כי אם אתה לא הולך להצביע בעדה יש רק שאלה אחת: למה לא?".