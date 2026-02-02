הטריילר הרשמי של "השטן לובשת פראדה 2" (The Devil Wears Prada 2) נחת הלילה, והוא מביא איתו בדיוק את מנת הדרמה, הסטייל והעקיצות שחיכינו להן 20 שנה

הטריילר של סרט ההמשך ל"שטן לובשת פראדה" הנצפה יצא הלילה (ראשון) ו-20 שנה לאחר יציאת הסרט הראשון, הוא בהחלט מספק הצצה מעניינת למה שצפוי בה.

הסיפור מתרחש שני עשורים אחרי הסרט המקורי. מירנדה פריסטלי (מריל סטריפ) עדיין עומדת בראש מגזין "Runway", אבל היא מתמודדת עם דעיכת העיתונות המודפסת ומשבר כלכלי במערכת.

התפנית המעניינת? מירנדה זקוקה נואשות לתקציבי פרסום, והאדם שמחזיק בכוח (ובכסף) היא לא אחרת מאשר אמילי צ'רלטון (אמילי בלאנט), העוזרת לשעבר, שהפכה בינתיים למנהלת בכירה ורבת עוצמה בתאגיד יוקרה בינלאומי.

הטריילר מלווה בגרסה מחודשת ומתוחכמת לשיר "Vogue" של מדונה, עם צילומים מרהיבים של ניו יורק, מילאנו וסצנה שנראית כמו הומאז' לערב ה"מט גאלה".

בעולם הוא צפוי לצאת ב-1 במאי 2026, אך בישראל הוא צפוי לצאת כבר ב-30 באפריל. נזכיר כי הסרט המקורי, שזכה להצלחה מסחררת עם הכנסות של 326 מיליון דולר בקופות העולמיות ושבחים מהמבקרים, סיפר את סיפורה של אנדריאה סאקס, בוגרת אוניברסיטה צעירה שחולמת על קריירה בעיתונות. היא מתקבלת לעבודה כעוזרת זוטרה של פריסטלי במגזין "Runway", ומגלה שהתפקיד דורש ממנה לוותר על חייה האישיים תמורת התקדמות מקצועית.