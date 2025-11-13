טיזר ראשון ל"השטן לובשת פראדה 2" נחשף: מריל סטריפ חוזרת כמירנדה, מנסה להציל את המגזין על רקע דעיכת העיתונות המודפסת, וגם אן האת'ווי פה. צפו

אמש (רביעי) פורסם הטיזר הראשון לסרט ההמשך המדובר "השטן לובשת פראדה 2", שצפוי להגיע למסכי הקולנוע בישראל ב-30 באפריל 2026. הסרט, שמבוים על ידי דייוויד פרנקל, יאחד מחדש את צוות הכוכבים מהסרט המקורי משנת 2006, כולל מריל סטריפ, אן האת'וויי ואמילי בלאנט, לצד שחקנים חדשים שיצטרפו להפקה.

צפו בהצצה הנוצצת לסרט "השטן לובשת פראדה 2":

בסרטון הטיזר הקצר, שאורכו 52 שניות בלבד, אנו רואים את מירנדה פריסטלי (בגילומה של סטריפ) צועדת בביטחון במסדרונות המגזין הבדיוני "Runway" שבניו יורק, כשהיא נועלת נעלי סטילטו אדומות בוהקות. בהמשך מצטרפת אליה במעלית אנדי סאקס (האת'וויי), העוזרת לשעבר, ומירנדה ממלמלת לעברה: "לקח לך זמן". אנדי מגיבה בחיוך שמח ומניחה על עיניה משקפי שמש שחורים.

ברקע מתנגן הלהיט האייקוני "Vogue" של מדונה, שמוסיף אווירה נוסטלגית.

תזכורת: עלילת הסרט הראשון

הסרט המקורי, שזכה להצלחה מסחררת עם הכנסות של 326 מיליון דולר בקופות העולמיות ושבחים מהמבקרים, סיפר את סיפורה של אנדריאה סאקס, בוגרת אוניברסיטה צעירה שחולמת על קריירה בעיתונות. היא מתקבלת לעבודה כעוזרת זוטרה של פריסטלי במגזין "Runway", ומגלה שהתפקיד דורש ממנה לוותר על חייה האישיים תמורת התקדמות מקצועית.

בסרט ההמשך, העלילה מתמקדת במירנדה פריסטלי, העורכת הראשית של "Runway", שמתמודדת עם אתגרי העולם המודרני שבו התקשורת המודפסת מאבדת מכוחה. היא נאלצת להתעמת עם אמילי צ'רלטון (בלאנט), שהייתה פעם עוזרתה הזוטרה וכעת הפכה למנהלת בכירה בחברת יוקרה גדולה – שמחזיקה בתקציבי פרסום קריטיים שפריסטלי זקוקה להם כדי להציל את המגזין.

שחקנים ותיקים לצד חדשים

צוות השחקנים כולל חזרה של כמה דמויות מוכרות: סטריפ כפריסטלי, האת'וויי כאנדי, בלאנט כאמילי, סטנלי טוצ'י, טרייסי תומס וטיבור פלדמן. בין החדשים: קנת בראנה בתפקיד בעלה הנוכחי של פריסטלי, וסימון אשלי (מ"ברידג'רטון" ו"חינוך מיני") בתפקיד שלא פורסם עדיין.

עוד ישתתפו פטריק בראמל, לוסי לו, בי.ג'יי נובאק, ג'סטין ת'רו ופאולין שאלאמה. הסרט יכלול גם הופעות אורח של סידני סוויני, דונטלה ורסאצ'ה וליידי גאגא.