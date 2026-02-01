ארצות הבירה פונה למשא ומתן ישיר עם איראן, ההחלטה על פי הדיווחים מגיעה לאחר קמפיין משולב של טורקיה, קטאר ומצרים, בניסיון למנוע מתקפה אמריקאית

ארצות הברית ואיראן יקיימו בקרוב מגעים לסיום הסכסוך, כולל פגישה בין שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף לגורמים איראנים בכירים, במסגרת מאמץ משולש של קטאר, מצרים וטורקיה לדחוק את ארצות הברית אל משא ומתן, בניסיון למנוע את הפלת המשטר.

על פי דיווחים בינלאומיים, הממשל האמריקני אותת מוכנות לקיום מגעים עם האיראניים, בתיווך טורקי. השליח המיוחד וויטקוף צפוי להיפגש עם האיראניים בבירת טורקיה במהלך סוף השבוע.

על פי דיווחים נוספים, קדמו למהלך שנרקם מאחורי הקלעים, איתותים שעברו בין ארצות הברית ואיראן, על מוכנות שני הצדדים לניהול מגעים ישירים.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: בצל המתיחות מול איראן – הרמטכ"ל ביקר בארה"ב 13:40 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

המשא ומתן, במידה והמהלך יצא לפעול, צפוי לכלול נושאים רחבים תחת כוונה להגיע להבנות שישמו "מסגרת לסיום המתח האזורי".

בעקבות הדיווחים, ביקורת רבה מוטחת כעת כנגד הממשל בארצות הברית, גורמים רבים רואים בפגישה, והכוונת המדווחים להגיע לעסקה עם המשטר מכירה של המפגינים האיראניים, אשר יצאו לרחובות ונטבחו לאחר עידודו של הנשיא טראמפ.

גם גורמים במפלגתו של הנשיא לא חוסכים בביקורת בעקבות הדיווחים, הסנאטור הבכיר לידזי גראהם, אחד מוותיקי המפלגה הרפובליקנית נזף בממשל בראיון לפוקס ניוז וקבע: "האייתולה לעולם לא יהיה חבר שלנו, אני אגיד לך מה יקרה אם נתקפל, אם אנחנו רק דיבורים ולא נבצע יהיה לנו מאה שנים של מלחמות, המעמד של ארצות הברית ירד לאפס!".

גראהם המשיך והפציר בנשיא: "הנשיא טראמפ, אמרת שעזרה בדרך, זה חייב להיות אמיתי וזה חייב לקרות ממש בקרוב. תעשה את זה, אדוני הנשיא. העם האיראני מתחנן בפניך. עמוד לצד האנשים, האייתולה ייפול".