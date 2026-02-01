לקראת פתיחת מעבר רפיח ברצועה אחרי מעל לשנתיים של לחימה, כוחות צה"ל מקימים את נקז "רגבים" עמדת הבידוק הישראלית לנכנסים לרצועה

דובר צה"ל חושף כעת לראשונה את ההכנות הישראליות לפתיחת מעבר רפיח לתנועת אזרחים, כבר מחר. בתיעודים ראשונים מהשטח חשף דובר צה"ל את מתחם הבידוק הישראלי במעבר, שאמור להבטיח כי כלל הנכנסים לרצועה עוברים בידוק ביטוני מקיף.

מהצבא נמסר כי ההיערכות מבוצעת בתיאום עם הוראת הדרג המדיני לפתיחת מעבר רפיח, תחת הסכם הפסקת האש עם ארצות הברית, וההכנה לאפשר בידוק ביטחוני מקיף של הנכנסים לרצועה.

בצה"ל הודיעו כי השלימו בימים האחרונים את הקמת נקז הבידוק הייעודי "רגבים", בשטח הרצועה צפונית למעבר רפיח. מתחם הבידוק נמצא בניהול מערכת הביטחון בשטח שבשליטת צה"ל, ומהווה אלמנט חשוב בהגברת הבידוק הביטחוני בכניסה לרצועה.

אנשי מערכת הביטחון בנקז יבדקו את זהותם של הנכנסים לרצועה, ויבצעו זיהוי ותיאום מול הרשימות שאושרו על ידי מערכת הביטחון הישראלית, תחת תנאי בידוק קפדני.