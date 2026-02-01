איחוד האמירויות מבקשת לנהל את רצועת עזה ברמה האזרחית. לפי הדיווח בחדשות 12, המגעים עם ארה"ב וישראל נמצאים בשיאם, וטיוטות כבר הוחלפו בין הצדדים

על רקע המעבר לשלב ב' בהסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס ופתיחת מעבר רפיח, ירון אברהם מפרסם בחדשות 12 פתרון מפתיע עליו עובדים בימים האחרונים.

לפי הדיווח, איחוד האמירויות מבקשת לנהל את רצועת עזה ברמה האזרחית. האמירתים מתכוונים להשתלט על המסחר ועל ניהול כל השווקים ברצועה, ולקנות את כל הסחורה שתיכנס לרצועת עזה מישראל, ולהשתמש בקבלנים ישראלים.

בנוסף, הם ישלחו כוחות כדי לאבטח את כל המעטפת הלוגיסטית שיספקו ברצועה. לצד כוחות האבטחה של איחוד האמירויות יפעלו גם חברות אבטחה אמריקניות. מרכזי החלוקה ישודרגו למרכזים לוגיסטיים שמהם יוצאו הסחורות לסקטור הפרטי ברצועה.

לפי הדיווח, המגעים עם ארה"ב וישראל נמצאים בשיאם, וטיוטות כבר הוחלפו בין הצדדים.

נזכיר כי לפני כשבוע וחצי הנשיא מוחמד בן זאיד הוזמן על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להצטרף ל"מועצת השלום" שתפקח על הניהול של רצועת עזה.