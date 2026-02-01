בזמן שהיריבות בין ישראל וטורקיה רק ממשיכה להתחמם, וקווי הסכסוך העתידי במזרח התיכון כבר מתחילים להתגבש, שגריר ארה"ב לטורקיה רומז על דאגה ביטחונית חדשה

שגריר ארצות הברית לטורקיה, טום ברק, הגיע לכנס בנושא ההתפתחויות במזרח התיכון, וסיפק רמיזה מדאיגה בנוגע לאפשרות לספק את מטוס הקרב החמקני, ה F-35 אל טורקיה.

כבר לפני מספר חודשים דווח כי ארצות הברית החזירה אל השולחן את האפשרות למכור את מטוסי הקרב המתקדמים ושוברי השוויון אל טורקיה. אחד החסמים המרכזיים שנותרו בפני המכירה, הוא הסירוב של ארצות הברית למכור לטורקיה את המטוס, כל עוד טורקיה מחזיקה במערכות הגנה אווירית רוסיות מסוג S-400.

המניעה מגיעה מחשש לזליגת מידע על מטוס ה F-35 אל רוסיה, במידה והמערכת הרוסית תופעל במקביל למטוס הקרב המתקדם.

כעת, על פי השגריר טום ברק, בעיה זו עומדת בפני פיתרון בפרק זמן הנראה לעין. ברק הסביר: "בקשר ל S-400, יש לנו שתי דרישות, אי הפעלה ואי החזקה. בקשר לאי הפעלה, כבר נמצא לכך פתרון. בקשר לאי החזקה זה טיפה יותר מורכב, אבל אני מאמין שהבעיות יפתרו במלואן בחצי שנה הקרובה".

ברק המשיך והסביר: "התהליך בנינו הוא טוב ומוצלח, כולם עומדים בהתחייבויות שלהם".

דברים אלה צפויים לפתח חששות משמעותיים וכאבי ראש למערכת הביטחון בישראל, אשר מתנגדת נחרצות למכירת מטוסי F-35 לטורקיה, שמסתמנת כיריבה המרכזית לישראל באזור, לאחר השקיעה של איראן.