לאחר שחיילים ומפקדים בגדס"ר הבדואי, הואשמו שלקחו חלק בהברחות לעזה, צה"ל החליט להעביר את הגדוד לגזרה אחרת ברצועה, שלא נמצאת על ציר פילדלפי

לאחר שחיילים ומפקדים בגדס"ר הבדואי, הואשמו שלקחו חלק בהברחות לרצועת עזה, צה"ל החליט להעביר את הגדוד לגזרה אחרת ברצועה, שלא נמצאת על ציר פילדלפי. כך על פי הפרסום הערב (ראשון) של עמיאל ירחי ב-I24.

מדובר צה"ל נמסר ל-I24: " לאור שהות ממושכת באותה גזרה, ולמעלה משנתיים של מלחמה רציפה בהם פעלו לוחמי הגדס״ר באומץ ובגבורה, הגדוד יעבור לפעול במרחב כיסופים ומשימתו תהיה הגנת המרחב. שינוי זה, מתרחש בהתאם לצרכים המבצעיים, עבור רענון של הכוחות, גיוון משימותיו לאחר תקופה ארוכה באותה הגזרה ובהתאם לכך העלאת כשירותו באופן ישיר".