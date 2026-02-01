מתיחות שיא בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הגיב היום (א') לדיווחים על כך שלא הוזמן לישיבת המליאה המיוחדת שתיערך מחר בכנסת. במכתב ששלח לח"כ אפרת רייטן, אישר עמית את הפרטים ותקף את התנהלותו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.
לדברי הנשיא עמית, מדובר בצעד תקדימי הפוגע במעמדו של האירוע הלאומי. "מדובר בסטייה ממסורת חגיגית ששיקפה את ערך הממלכתיות ואת אופיו הלאומי של האירוע", כתב עמית, והדגיש כי השתתפות נשיא העליון בישיבות אלו הייתה לאורך עשורים סמל לקשר המכבד שבין רשויות השלטון במדינה דמוקרטית.
"מצר על ההחלטה לוותר על השתתפותי"
עמית הוסיף כי הוא רואה בחומרה את השינוי בנוהל הקיים, וטען כי הדרתו מהאירוע אינה עניין אישי אלא פגיעה במוסד בראשו הוא עומד. "אני מצר על כך שהשנה הוחלט לוותר על השתתפותי באירוע", ציין הנשיא, והזכיר כי מדובר בטקס שהיה אמור לשקף אחדות וקשר בין המערכות השונות.
יצוין כי המהלך של יו"ר הכנסת אוחנה מגיע על רקע עימותים מתמשכים סביב סוגיית מינוי נשיא קבוע לבית המשפט העליון והרפורמה במערכת המשפט. כעת, החרפת היחסים בין הלשכות מעלה שוב את שאלת עצמאות הרשויות והכבוד ההדדי ביניהן בטקסים רשמיים.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
משה
לקח לעצמו התואר אין מקום לכבדו19:33 01.02.2026
שלום
בתגובה ל: משה
איפוא הית שחילקו שכל ,אתה מתועב עלוב נפש19:49 01.02.2026
מיקי
העבריין מינה את עצמו ומחבל בתור פרוגרסיבי בעבודת בממשלה. ולכן טבעי שמקומו לא בבית המשפט שצריך להיות נאמן לעם ולבוחר. לכן גם אי אפשר לקבל החלטה על ועדת חקירה ממלכתית...
העבריין מינה את עצמו ומחבל בתור פרוגרסיבי בעבודת בממשלה. ולכן טבעי שמקומו לא בבית המשפט שצריך להיות נאמן לעם ולבוחר. לכן גם אי אפשר לקבל החלטה על ועדת חקירה ממלכתית כי עם פרסונה הזו הועדה לא תהיה ממלכתית כמו שההרכבים שלו ממונים על פי התוצאה הרצויה לו. מה לא מובן כאן. מי שלא ממלכתי לא יכול להיות במשרה הזו. יום טוב.המשך 19:26 01.02.2026
אלי
בתגובה ל: מיקי
מיקי יקר, אם היית מעט נבון היית רואה את כל התמונה, לוין רצה למנות שופטים בעצמו, ולכן לא הסכים למנוי האוטומטי של השופט העליון המבוגר והבכיר שאמור להתמנות אוטומטית לנשיא העליון. במשך מעל שנה הוא לא נתן למנות שופטים בבריונות והסית נגד בית משפט גם אנשים כמוך. אם הליכוד ימשיכו לשלוט לא יהיה יותר בית משפט כי האזרחים לא יספרו את בית המשפט. לזה אתה חותר?19:41 01.02.2026
יוחנן הסנדלר
עמית נשיא מזויף מינה את עצמו נשיא בגצ לא הוזמנת כי אתה מפלגה פוליטית שלא נבחרה בקלפי לך לבחירות לקלפי אתה אפילו לא מגיע השמינית מנדט19:41 01.02.2026
אני אני
חוצפה שאין דומה לה שופט העליון יצחק עמית הוא עבריין שחייב לעמוד למשפט פלילי על מעשיו הפליליים מעבר לזאת הוא דורש שיכבדו אותו בכנסת ישראל. חשוב לציין שיצחק עמית לא מונה...
חוצפה שאין דומה לה שופט העליון יצחק עמית הוא עבריין שחייב לעמוד למשפט פלילי על מעשיו הפליליים מעבר לזאת הוא דורש שיכבדו אותו בכנסת ישראל. חשוב לציין שיצחק עמית לא מונה כחוק לנשיא העליון ולכן הוא אינו נשיא העליון וגם לא יהייה. כנסת ישראל וממשלת ישראל אינם מזמנים עבריין לכנסת ישראל. הגיע הזמן שממשלת ישראל ושר המשפטים לוין יורו לסלק את יצחק עמית מבית המשפט העליון ולהביאו למשפט צדק כיאה לכל אזרח במדינת ישראל. יום יום יצחק עמית מזהם את בית המשפט העליון ויתר שופטי העליון פוחדים להתעמת עם יצחק עמית הסיבה ברורה.המשך 19:51 01.02.2026
אני אני
שופט העליון יצחק עמית אל תשכח שאתה במעשך הפליליים הבאתה את הארוע על עצמך. כיאה לאדם שעובר עבירות פליליות מקומך בבית המשפט כאזרח המועמד למשט פלילי עם כתב אישום ברור...
שופט העליון יצחק עמית אל תשכח שאתה במעשך הפליליים הבאתה את הארוע על עצמך. כיאה לאדם שעובר עבירות פליליות מקומך בבית המשפט כאזרח המועמד למשט פלילי עם כתב אישום ברור על כל העברות אותם ביצעתה מאז שקיבלתה את הכח שופט בישראל. טענות תבוא רק לעצמך. די לזהם את בית המשפט יום יום שעה שעה.המשך 20:20 01.02.2026
אני אני
אני אני
