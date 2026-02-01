נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הגיב בחריפות להחלטה שלא להזמינו לישיבת המליאה המיוחדת, וטען כי מדובר בשבירת מסורת רבת שנים שביטאה את הקשר ההכרחי בין הרשויות

מתיחות שיא בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הגיב היום (א') לדיווחים על כך שלא הוזמן לישיבת המליאה המיוחדת שתיערך מחר בכנסת. במכתב ששלח לח"כ אפרת רייטן, אישר עמית את הפרטים ותקף את התנהלותו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

לדברי הנשיא עמית, מדובר בצעד תקדימי הפוגע במעמדו של האירוע הלאומי. "מדובר בסטייה ממסורת חגיגית ששיקפה את ערך הממלכתיות ואת אופיו הלאומי של האירוע", כתב עמית, והדגיש כי השתתפות נשיא העליון בישיבות אלו הייתה לאורך עשורים סמל לקשר המכבד שבין רשויות השלטון במדינה דמוקרטית.

"מצר על ההחלטה לוותר על השתתפותי"

עמית הוסיף כי הוא רואה בחומרה את השינוי בנוהל הקיים, וטען כי הדרתו מהאירוע אינה עניין אישי אלא פגיעה במוסד בראשו הוא עומד. "אני מצר על כך שהשנה הוחלט לוותר על השתתפותי באירוע", ציין הנשיא, והזכיר כי מדובר בטקס שהיה אמור לשקף אחדות וקשר בין המערכות השונות.

יצוין כי המהלך של יו"ר הכנסת אוחנה מגיע על רקע עימותים מתמשכים סביב סוגיית מינוי נשיא קבוע לבית המשפט העליון והרפורמה במערכת המשפט. כעת, החרפת היחסים בין הלשכות מעלה שוב את שאלת עצמאות הרשויות והכבוד ההדדי ביניהן בטקסים רשמיים.