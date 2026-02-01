מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, מתייחס בראיון נוקב למסע ההכפשות נגדו, דוחה את הטענות על מניעים פוליטיים ומזהיר מפני השפעת תעמולת חמאס על השיח הציבורי בישראל בשנתיים האחרונות

תא"ל במיל' גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים, התייחס בראיון ליעקב ברדוגו ודורון כהן ברדיו 'גלי ישראל' למתקפות החריפות נגדו מאז כניסתו לתפקיד. הירש, שבחר לשתוק במשך שנתיים, מסביר כעת מדוע החליט לדבר: "בחרתי לדבר רק כשהמשימה תושלם. כואב לי מאוד האופן שבו זה קרה; מתוך 255 חטופים, 87 אינם בין החיים. זה מבחינתי לילה ארוך ואפל".

בתגובה לשאלה על ה"עליהום" התקשורתי נגדו, הבהיר הירש כי פעל ללא פוליטיקה: "הבהרתי לצוות שלי שאין כאן השקפות עולם. הזיהוי שלי כמי שפועל מטעם נתניהו הפך עשייה ממלכתית לעניין פוליטי. מבחינתי לא היו צדדים, ביצעתי תפקיד עבור כל עם ישראל".

"התרגלנו למציאות שמרתיעים מפני אמירת אמת"

הירש תקף בראיון את הביקורת הנשמעת נגדו וטען כי מדובר בניסיון השתקה: "אני רואה את האמירות הקשות שאני סופג, שכולן מתנקזות לכך שאני 'משרתו' של נתניהו רק כי אני מציג אמת מקצועית שקשה לקבל. כשאני טוען שמעולם לא טורפדו עסקאות – שמדובר בעלילה – קשה לאנשים לשמוע זאת".

לדבריו, ישראל עמדה בפני מתקפה פסיכולוגית מורכבת: "ישראל הייתה חשופה לתעמולת חמאס שחדרה פנימה באופן חמור ומסוכן. התרגלנו לסוג של תרבות בה מרתיעים אותך מפני אמירת אמת אם היא לא מתאימה להלך רוח מסוים. אני לא כזה וזה לא יקרה".

הירש חתם את דבריו בהבהרה כי למרות הלחץ הציבורי והאישי הכבד, הוא אינו מתחרט על הדרך המקצועית בה נקט: "לא ירתיעו אותי מאמירת האמת, אצלי זה לא יקרה".