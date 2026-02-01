משטרת ישראל התעוררה לאחרונה מתרדמת ארוכת שנים ואצה רצה לאכוף את חסימת התנועה של מרדכי דוד, יש לזה סיבה, והיא אמורה להיות ברורה לכולם

אנשים הגיוניים, משכילים, נבונים אפילו, מוצאים את עצמם מבולבלים מול המפכ"ל דני לוי, ודרישתו לגרור לחקירה צעיר ישראלי בשם מרדכי דוד, לאחר שחסם ושיבש את שגרת יומם של מספר אנשים שאפשר לספור על שתי כפות ידיים.

האנשים הנבונים תוהים לעצמם, הרי הלוי וקודמיו, מחממים את כפות ידיהם תחת ישבנם בחוסר מעש כבר שנים רבות, תחת הקביעה כי חופש המחאה מאפשר, ואף על פי דברי היועצת בהרב-מיארה, נדרש שיבוש השגרה והסדר הציבורי למען מחאה אפקטיבית. וכעת הלוי אץ רץ לנסות לאזוק את חוסמי הכבישים.

אותם אנשים שתוהים לפרש המקרה, ופשר ההבדלים, הם אכן אנשים נבונים, אך בסופו של דבר גם מוטעים מהיסוד, כי הם עוד לא הבינו את מה שהמפכ"ל דני לוי הבין מזמן שמערכות אכיפת החוק בישראל הן מנגנון אכיפת מערכת מעמדות פנים ישראלית, ולא מערכת לאכיפת חוק שיוויונית.

רבים עדיין נושאים עיניהם אל בתי המשפט, אל הפרקליטות, אל המשטרה, בציפייה נאיבית כי החוק ייאכף באופן שיוויוני, חלק אף זורקים לאוויר את המילה "צדק". מדובר בשאריות נאיביות של תעמולת שיעורי אזרחות.

זה נכון, באופן טבעי ובמדינה מתוקנת, זה הוא תפקידה של מערכת אכיפת החוק, לאכוף את כללי החברה באופן שיוויוני, הגון, הגיוני ופרופורציונלי. אך לא בישראל, מערכת אכיפת החוק הישראלית בנויה כל כולה למען אכיפת מערכת מעמדות שלא תבייש את מערכת הקאסטות שמנהלת את החברה ההודית.

הרי אם נביט אל ישראל, אין אפילו מראית עין של אכיפה שיוויונית, האכיפה בישראל מושתת כל כולה על זהות העבריין ולא העבירה.

"מלח הארץ", "נתנו את שנותיהם למדינה", "טובי בנינו", "ילדי טובים". כמו פעמים בשנים האחרונות שמענו את האמירות האלה, קביעות אישיות ופרסונליות לחלוטין, חסרות כל השלכה פרקטית על טיב החשדות, לגבי חשודים בעבירות קשות וחמורות, בניסיון להקל בחומרת מעשיהם או החשדות כנגדם.

מערכת המעמדות הישראלית היא מורכבת בליבה, היא בעלת מאפיינים סוציולוגיים-זהותיים, עדתיים, מגזריים ואפילו מגדריים, אך אפשר לתאר אותה גם בפשטות יחסית, לפחות לצורך הטיעון.

בפשטות, המעמד של כל אזרח בישראל, נקבע לפי משוואה פשוטה:

שיוך אתני/גיאוגרפי, קריירה צבאית/ציבורית, מיקום בספקטרום הדתי, כל אלה נבחנים ביחס לשיוכו הפוליטי של אדם.

כל הנתונים האלה מתאגדים אל מספר מעמדות, קאסטות, אשר אכיפת החוק ביחס אליהן מתקיים לחלוטין בעולמות שונים.

האם אתה מאזור תל אביב והשרון, או אולי מקיבוץ? האם אתה גנרל בעברך, או בכיר במנגנוני שירות המדינה? האם אתה חילוני? האם אתה מצביע שמאל?

ענית כן? מזל טוב, הינך בן למעמד האצולה הישראלי. אתה מוזמן לשבש את חייהם של פשוטי העם, לחסום את תנועתם, להצר את צעדיהם, לעקר את קולם הפוליטי ולדחוק אותם מהשיח הציבורי.

כמובן כמו כל אצולה טובה, אכיפה נגדך היא לא רק נדירה, היא גם עצלנית, גוררת רגליים, לא מוצלחת ורשלנית, באופן מכוון.

ינתנו בידייך כל האפשרויות להעלים ראיות, לתאם גרסאות ולזייף עדויות. החקירה נגדך תתבצע באורך רוח, רחמנות וסלחנות. והסיכוי שלך להיות מוגדר כ"לא יציב נפשית להעמדה לדין" גדל בהתאם לגודל וחומרת הראיות נגדך.

גם במידה והחקירה בעניינך הבשילה לכתב אישום, אל דאגה, לא תראה את חלקו הפנימי של תא מאסר לאורך זמן, השופטים ישחררו אותך, המשטרה לא תערער על שחרורך, לא משנה מה עשית או כמה מסוכן היית.

בין אם ירית פצצות תאורה לעבר ביתו של ראש הממשלה, והצתת חלקים ממנו, ניפצת שמשת רכב מעל ראשם של ילדים, הטרדת שוטרות מינית, תכננת והצתתה "טבעת אש" סביב בית ראש הממשלה במבצע פסודו-צבאי או פשוט חסמת מיליונים של חפים מפשע בכבישים, חופשך מובטח מראש.

האם אתה מזרחי? אתיופי? דתי לאומי? חרדי?

מזל טוב, אתה מהמעמד השני. כשאתה תצא להפגין נגד עוולות, המשטרה תחכה לך, חמושה באלות, גז מדמיע, מכתזיות, כדורי גומי, סוסים וסבלנות אפסית.

כל צעד שיאפשר זאת, יביא לגרירתך האלימה אל הריצפה, תקיפתך האלימה על ידי שוטרי יס"מ או מגב, ויכול אפילו להביא אל מותך, בין אם באלימות המשטרתית או בהסכמה בשתיקה של המשטרה לאזרחים סביבך לפעול נגדך באלימות או בחוסר בטיחות.

המפכ"ל דני לוי לא טועה כלל, אתם פשוט מבולבלים. לוי יודע את מי הוא משרת ואת מי לא, הוא יודע שכאשר עבד מהשדה חוסם את כרכרת הקיסר הגדול במחאה, הוא לצד הקיסר. כמו שהצהיר בעבר שיציית לפסיקת מועצת הקיסר הנקרא בטעות בג"ץ, ולא לרצון העם החקוק בחוק.

המפכ"ל דני לוי יודע היטב באיזה צד הוא, וזה לא הצד שלכם.