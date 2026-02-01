מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. ביום שלישי יחול מהפך ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. תנשבנה רוחות חזקות וקיים חשש לשטפונות. מיום רביעי – חם ויבש.

יום שני: מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות ועליה בלחות, ינשבו רוחות ערות וישרור אובך. לקראת לילה יחל ‏לרדת גשם בצפון ‏הארץ אשר יתפשט בהדרגה למרכז.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה נוספת בטמפרטורות. ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים מצפון הארץ ועד ‏לצפון הנגב, וינשבו רוחות ערות עם משבים חזקים. קיים חשש מהצפות מקומיות, ומשיטפונות בנחלי ‏המזרח. בשעות אחר הצהריים הגשמים והרוחות יתמעטו ויחלשו.‏

זרימה בנחל חרוד (צילום: עמי דורפמן / רשות הטבע והגנים)

יום רביעי: מעונן חלקית, הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה.‏

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, עם עלייה בטמפרטורות.‏

יום שישי: מעונן חלקית, עם טמפרטורות גבוהות מהממוצע לתקופה.