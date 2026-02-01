מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. ביום שלישי יחול מהפך ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. תנשבנה רוחות חזקות וקיים חשש לשטפונות. מיום רביעי – חם ויבש.
יום שני: מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות ועליה בלחות, ינשבו רוחות ערות וישרור אובך. לקראת לילה יחל לרדת גשם בצפון הארץ אשר יתפשט בהדרגה למרכז.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה נוספת בטמפרטורות. ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וינשבו רוחות ערות עם משבים חזקים. קיים חשש מהצפות מקומיות, ומשיטפונות בנחלי המזרח. בשעות אחר הצהריים הגשמים והרוחות יתמעטו ויחלשו.
יום רביעי: מעונן חלקית, הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, עם עלייה בטמפרטורות.
יום שישי: מעונן חלקית, עם טמפרטורות גבוהות מהממוצע לתקופה.
