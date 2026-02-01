נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא למתקפה נגד אנטישמים במפלגתו, בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות קרא להם "לסתום את הפה" ותקף אותם.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם סרטון ברשתות החברתיות, בו ציין את ההישגים של הנשיא בשנה האחרונה, ותקף את המשפיענים האנטישמיים במפלגתו שמבקרים את מדיניותו וקרבתו למדינת ישראל, והודיע להם "לסתום את הפה".

טראמפ יצא למתקפה חריפה נגד שורה של גורמים מובילים בתנועות האנטישמיות בימין הקיצוני-בדלני בארצות הברית. הנשיא פרסם סרטון לציון הישגיו לאורך שנת הממשלה הראשונה, בין היתר בתחומים כמו הכלכלה, אכיפת הגירה לא חוקית וסיום מלחמות.

לקראת סיום הסרטון, שיגר הנשיא אמירה ישירה לאנטישמיים בקצוות הימין האמריקאי, "תסתמו את הפה ותנו לי לעבוד!" נאמר בסרטון, בזמן שעל המסך מוצגים פניהם של משפיענים ימניים קיצוניים מובילים.

ביניהם קנדנס אוונס, טאקר קרלסון, שהפכו לקולות אנטשמיים מובילים בארצות הברית. אוונס ידועה בהפצת קונספירציות הזויות, לאורך השנתיים האחרונות האשימה כי "היהדות היא דת שטנית" וכי "המלחמה בעזה היא חלק מקורבן דמים דתי" ועוד שורה של אמירות דומות.

קרלסון בעצמו גם הוא גורם משפיע ביותר בתנועת הבדלנות האנטישמית, הוא האשים את ישראל בהתנקשות בנשיא ארה"ב ג'ון קנדי, וגם האשים כי ישראל אחראית לפיגועי התאומים.

כעת, לראשונה טראמפ יוצא למתקפה בוטה וישירה כנגד אותם משפיענים אנטישמיים, אשר מבקרים באופן תדיר את מדיניות החוץ של הנשיא ואת יחסו הקרוב לישראל.