בצה"ל פרסמו היום (ראשון) תיעוד של פיצוץ מטענים במהלך פעילות במחנה הפליטים נור א-שמס בחטיבת אפרים ביום שישי האחרון. על פי ההערכות המטענים הוטמנו לפני יותר משנה.

פיצוץ המטענים | צילום: דובר צה"ל

הפיצוץ התרחש במהלך פעילות של כוחות מגדוד 'מגן דוד' (8551) וכוחות הנדסיים שסרקו במרחב מחנה הפליטים. הלוחמים איתרו חמישה מטעני נפץ שהיוו איום על כוחותינו הפועלים במרחב.

על פי ההערכות, המטענים הוטמנו בשטח לפני יותר משנה ובטרם החל צה"ל את מבצע 'חומת ברזל'. המטענים זוכו בהצלחה על ידי חבלני מג"ב איו"ש.

מצה"ל נמסר: "המחנות בצפון השומרון מהווים מרכזי כובד לפעילות טרור מתוך ריכוזי אוכלוסייה. בזכות הנוכחות המתמדת של כוחות צה"ל במחנות, הכוחות ממשיכים לאתר תחמושת, אמצעי לחימה ומטעני חבלה אשר משמשים את התארגנויות הטרור במרחב, ומסכנים את כוחות צה"ל ואת חופש הפעולה המבצעי".