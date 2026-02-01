גורמים בכירים במערכת הביטחון האמריקאית חשפו כי העיכוב המרכזי לתקיפה באיראן הוא האתגר הלוגיסטי בפריסת מערכות יירוט ברחבי האזור, בהכנה לתגובה איראנית אזורית.

"לפני כל תקיפה באיראן, ארצות הברית חייבת לתגבר את מערך ההגנה האווירית באזור", כך טענו גורמים בכירים בפנטגון ובמערך ההגנה האמריקאי, לאוזניי עיתונאים בכירים.

על פי הדיווח של מגזין ה-Wall street journal, המאמץ העיקרי כרגע של ארצות הברית, והחסם הלוגיסטי הגדול ביותר שצפוי לעכב פעולה באיראן הוא פריסת מערכות הגנה אווירית ומיירטים.

על פי הידיעה, לאורך החצי שנה האחרונה, מאז "פרישת" המורדים החות'ים מהסכסוך במזרח התיכון וסיום "מלחמת 12 הימים" בין ישראל ואיראן, ארצות הברית משכה נכסי הגנה אווירית רבים מהאזור, אל זירות אחרות.

בין היתר על פי הדיווחים, סוללות פטריוט שהוצבו במרחב הועברו לזירות כמו אירופה והמזרח הרחוק, בעקבות תקריות כמו פלישת רחפנים רוסיים אל שטחי מדינות אירופה ותרגילים סיניים בצמוד לטיוואן, כאשר חלק ממערכות ה-THAAD המתקדמות שנפרסו קופלו גם הן.

בנוסף לכך, ספינות יירוט טילים שהיוו נדבך קריטי בהגנה ויירוט מתקפות איראניות, נשלחו אל הצד השני של העולם, לקראת פעולה נגד משטר מדורו. כעת מתגבר הצבא האמריקאי במרץ את תשתיות היירוט האזוריות, הכוללות פריסת עשרות סוללות טילים, ספינות ומערכות יירוט ברחבי המזרח התיכון, כאשר רק לפני ימים בודדים עגנה ספינת יירוט אמריקאית אל חופי אילת.

עוד באותו נושא חמינאי באיום לארה"ב: "הפעם זו תהיה מלחמה אזורית" 10:35 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

בארצות הברית מוסרים כי "רכבת אווירית" מאסיבית של מטוסי משא כבד של צבא ארצות הברית מבצעת בזמן הזה את ההכנות הנדרשות, אך הדבר הוא לא מיידי ודורש זמן בעקבות משקלם של טילי היירוט והמערכות עצמן.

גורמים רבים חוששים כי המשטר האיראני יבחר "לירות את כל מה שיש" במקום פשוט להתפרק בשקט, ועל כן האמריקאים פורסים מערכות יירוט רבות יותר מאשר היו באזור בעבר, כאשר תמונות לווין חושפות כמויות גדולות של מיירטים נפרשים בבסיסים האמריקאים במרחב.