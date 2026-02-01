חקירת המשטרה נגד משרד התחבורה והשרה מירי רגב צפויה להסתיים בקרוב בסגירת התיק. בלהב 433 לא מצאו ראיות לפלילים ובעקבות זאת אף לא זימנו את רגב לחקירה או למתן עדות. עו"ד עמית חדד: "חבל שבכלל נפתח"

החקירה עסקה בבירור חשד לכאורה לכך שבהובלת השרה, הונהגה במשרד התחבורה "שיטת רמזור", מדיניות לפיה ניתנת עדיפות בקידום פרויקטים, במתן מענה לבקשות ובהקצאת משאבים, לרשויות ולאישים מהם צמחה לשרה תועלת במישור הפוליטי.

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 לא מצאו ראיות לפלילים ובעקבות זאת אף לא זימנו את רגב לחקירה או למתן עדות. כאמור, עם סיום החקירה ביאח"ה, הועבר תיק החקירה, אשר לווה מראשיתו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, לעיון והחלטה של הפרקליטות.

מעורך הדין עמית חדד, בא כוחה של השרה רגב נמסר בתגובה: "לפני כשנה וחצי ערוץ 13 שפך את דמה של השרה מירי רגב. מכל עבר הזדרזו וזעקו שחיתות. פנינו באופן מידי ליועצת המשפטית לממשלה והראנו שהטענות בכתבה שקריות ומסולפות. אנו שמחים שהחקירה נגד השרה רגב הסתיימה אפילו מבלי לזמן אותה לחקירה. המשמעות ברורה – התיק נגד השרה רגב נסגר וחבל שבכלל נפתח".