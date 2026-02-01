המשטרה הוציאה היום (ראשון) הודעה חריגה, בעקבות פרסומים על הרחקת דובר המשטרה מתפקידו. המפכ"ל דני לוי הכחיש את הדיווחים: "כל ניסיון להטיל רפש במערכת היחסים נלוז וחוטא לאמת".
ההודעה המלאה: "בהמשך לפניות כתבים, המפכ"ל מדגיש כי יחסי העבודה שלו עם דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, מצוינים ויומיומיים, המפכ"ל מאמין בו אמון מלא. כל ניסיון להטיל רפש במערכת היחסים נלוז וחוטא לאמת".
ההודעה מגיעה בעקבות דיווחים באתר וואלה כי ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה הורחק בפועל מלשכת המפכ”ל רב ניצב דני לוי, ולא משתתף בדיונים מקצועיים חשובים.
