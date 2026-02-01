שר החינוך לשעבר בישר על הולדת נכדו ה-15, בן לביתו הדס ולחתנו הרב חיים, דווקא בשיאה של הפריחה וההתחדשות של חג האילנות: "סימן לבאות"

השמחה בבית משפחת פירון כפולה ומכופלת לרגל חג האילנות: הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר, בישר היום (א') על התרחבות המשפחה ועל הולדת נכדו ה-15.

בפוסט שפרסם לרגל ט"ו בשבט, קשר הרב פירון בין רוח החג וההתחדשות בטבע לבין השמחה המשפחתית הפרטית: "ט"ו בשבט. פריחה. התחדשות מתחוללת בימים של חורף, מלמדת על עתיד מזהיר", כתב הרב פירון.

הנכד החדש, שנולד במועד הסמלי, הוא בנם של בת הרב, הדס, ובעלה הרב חיים. הרב פירון חתם את דבריו בנימה אופטימית של תקווה: "זה הזמן להתחדש בנכד הט"ו שלנו. נכד בימים של התחדשות הוא סימן לבאות".