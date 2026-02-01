שלשה פלסטינים תושבי דומא נעצרו לאחר שנמלטו בפראות מהמשטרה בכבישי בנימין. לאחר שנתפסו התגלו ברשותם רעלת פנים, אמצעי מאולתר שע"פ החשד משמש להנעת רכב, מפתח מאסטר, כלי פריצה וכיפה לבנה.
החשודים ראו את הניידות והתחילו לברוח בפראות. הם חמו קו הפרדה וצומת באור אדום, ודהרו במהירות. המשטרה פתחה במרדף ועצרה את הרכב. ברכב נמצאו שלושה חשודים תושבי הכפר דומא בני 18-30 שנעצרו לחקירה בתחנת בנימין.
במהלך חיפוש שערכו השוטרים ברכב וברשותם של אותם חשודים, נתפסו בין היתר רעלת פנים, אמצעי מאולתר שע"פ החשד משמש להנעת רכב, מפתח מאסטר, כלי פריצה וכיפה לבנה. החשודים שנעצרו, הועברו לתחנת המשטרה בנימין לטובת חקירתם בגין עבירות של-התחזות, קשירת קשר לביצוע פשע, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ועבירות נוספות.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יומחול
אהבלים הם לא יודעים שכיפה לבנה זה לשבת קודש16:20 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחלת בנימין
ראבק, איפה זה בנימין ? אתה מתכוון לשטח A או B או C ? יש רק בנימין אחד והוא זבלה.16:44 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Dude
על הקיפה שמונה שנים כלא, כל השאר - מנהלי, קנס סמלי לתשלום אונליין. למי הם יתחזו עם הכיפה הזאת?16:27 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יומחול
אהבלים הם לא יודעים שכיפה לבנה זה לשבת קודש16:20 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר