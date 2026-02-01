שלשה פלסטינים תושבי דומא נעצרו לאחר שנמלטו בפראות מהמשטרה בכבישי בנימין. לאחר שנתפסו התגלו ברשותם רעלת פנים, אמצעי מאולתר שע"פ החשד משמש להנעת רכב, מפתח מאסטר, כלי פריצה וכיפה לבנה.

כלי הפריצה | צילום: דוברות המשטרה

החשודים ראו את הניידות והתחילו לברוח בפראות. הם חמו קו הפרדה וצומת באור אדום, ודהרו במהירות. המשטרה פתחה במרדף  ועצרה את הרכב. ברכב נמצאו שלושה חשודים תושבי הכפר דומא בני 18-30 שנעצרו לחקירה בתחנת בנימין.

במהלך חיפוש שערכו השוטרים ברכב וברשותם של אותם חשודים, נתפסו בין היתר רעלת פנים, אמצעי מאולתר שע"פ החשד משמש להנעת רכב, מפתח מאסטר, כלי פריצה וכיפה לבנה. החשודים שנעצרו, הועברו לתחנת המשטרה בנימין לטובת חקירתם בגין עבירות של-התחזות, קשירת קשר לביצוע פשע, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ועבירות נוספות.

הכיפה שנמצאה | צילום: דוברות המשטרה