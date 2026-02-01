ראש מכינת עלי תוקף את הטענות על "פגיעות טקסיות" במגזר הדתי, מכנה אותן קמפיין מתוזמר של עולם הפרוגרס ומזהיר מפני אובדן הביטחון העצמי של הציבור

סערת "הפגיעות הטקסיות" במגזר הדתי מעוררת עימות חזיתי בין שניים מבכירי הרבנים בציונות הדתית. הרב יגאל לוינשטיין, מראשי מכינת "בני דוד" בעלי, הגיב בחריפות לדבריו של ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, שטען כי קיימת תופעה של פגיעות על רקע מיסטי-דתי.

"מדהים אותי איך כל פעם החילונים ממציאים דרך חדשה להשמיץ את הדתיים, והדתיים נופלים בפח", תקף הרב לוינשטיין. "אתם מכירים את התורה, אתם מכירים את הקהילה הדתית. אתם באמת יודעים על טקסים דתיים מאגיים שמתעללים בנשים? ברור שאצלנו אין דבר כזה".

"קמפיינים מתוזמרים של ערוץ 12"

בדבריו, האשים הרב לוינשטיין כי מדובר בניסיון חיצוני לערער את לכידות הציבור הדתי: "בכל מטר שאנחנו צועדים בגאולת ישראל, יש מישהו בעולם החילוני שמנסה לסכסך ולבזות. איך הם מרעילים את הציבור שלנו, עושים קמפיינים מתוזמרים. עוד מעט ניפול כולנו לקונספציה של השבעה באוקטובר בכל תחום".

לדבריו, מדובר בשיטת עבודה של עולם הפרוגרס: "הדבר הכי חשוב שהם עושים זה להתעלם ממציאות ומעובדות. גם אם יש תופעות שוליים חריגות ביותר, הם הופכים אותן לאירוע כללי שמקיף את כל העולם. זו הדרך של הפרוגרס לבלבל, לפלג וליצור דמורליזציה וכאוס".

"היהדות חיה 3,300 שנה – איזה טקסים יש שם?"

הרב לוינשטיין קרא לציבור להפסיק להתגונן ולהביט על המציאות בצורה בריאה: "יש חיים נורמליים. היהדות שאנחנו חיים חיה כבר 3,300 שנה. איזה טקסים יש שם? זה קשור ליהדות? האם יש אנשים לא נורמליים שפוגעים בתמימים? תמיד יש כאלה, אבל זה לא קשור לדת ולא מבטא שום דבר שקשור ליהדות".

בסיום דבריו קרא לרבנים ולציבור להירגע מהסערה: "אפשר להפסיק להתפעל מהעליהום וההמצאות שהחילונים מעלים עלינו כל הזמן".