האמירה הנבזית של מוטק'ה בלוי היא יריקה בפרצופם של לוחמי המילואים, האימהות המודאגות והאלמנות שאיבדו את יקיריהן. הציבור הדתי-לאומי וכל משרתי הסדיר והמילואים, לא יהיו עוד שק החבטות של מי ששכח שדרך ארץ קדמה לתורה

יש רגעים שבהם השפה העברית עומדת דוממת מול שפל מוסרי שאין לו תחתית. האמירה הנתעבת של העסקן החרדי מוטק'ה בלוי, שבחר לכנות את הציבור הדתי-לאומי "חזירים" ואת נציגיו "נבלות", היא לא רק בושה וחרפה, היא יריקה בפרצופו של ציבור מוסרי וערכי, המשרת, הלוחם והמקריב ביותר במדינת ישראל.

מר בלוי, בוא נדבר ברור. בזמן שאתה יושב באולפנים ממוזגים ביהירות בלתי נתפסת ועוסק בשיסוי ומשגר לחלל האוויר דברי בלע והסתה פרועה כנגד מיטב בנינו – "החזירים" כלשונך – יש מי שמחרף נפשו בבוץ של עזה ובסלעים של לבנון, ונלחם כדי להבטיח את ביטחון המדינה ואזרחיה, וכן – כדי לשמור גם עליך ועל הציבור שאתה טוען לייצג.

הציבור הדתי-לאומי הוא מלח הארץ וחוד החנית של מדינת ישראל, המשלב ספרא וסייפא. ציבור שיוצא מבתי המדרש היישר אל שדה הקרב ומוסר את נפשו כדי שעם ישראל יוכל לחיות לבטח ובגאווה בארצו.

האמירה האומללה והנבזית הזו היא קריאת תיגר לא רק על הציבור הדתי-לאומי. זו קריאת תיגר על כל חיילי הסדיר והמילואים שחזרו רק אתמול מהתופת בעזה ונקראו היום שוב להתייצב בחזית. זו קריאת תיגר על האם המודאגת ששלחה שלושה בנים לצבא ושוכבת בלילה ערה, עיניה דומעות ותפילתה חרישית שיחזרו כולם לשלום. זו יריקה בפרצופה של האלמנה הצעירה, שבעלה נפל בגבול לבנון והשאיר אותה לבדה, נאבקת לגדל שלושה יתומים רכים.

מילותיו של מר בלוי, הן פגיעה אנושה בכל אותם בנים ובנות שחרפו ומחרפים את נפשם למען הגנת העם והמולדת. לפני הכל, עליו לזכור שדרך ארץ קדמה לתורה. יש מילים שלא נאמרות, וביטויים שאסור להשתמש בהם.

הדימויים המזעזעים הללו – ובראשם הכינוי "חזירים" – הופנו כלפי העם היהודי על ידי גרועי אויבינו בתקופות האפלות והחשוכות ביותר בהיסטוריה שלנו.

מי שמשתמש בביטויים אלו כלפי ציבור שנושא על גבו את קיומה הפיזי של המדינה הזו, איבד כל זכות מוסרית להטיף מוסר או לדבר בשם התורה. התורה שאנו לומדים ומחנכים לאורה היא תורה של חיים, תורה של גבורה ושל הכרת טוב. דברי הבלע של בלוי, הם היפוכה הגמור של היהדות. לקרוא לציבור דתי, מאמין, לוחם ומקריב "חזירים" זו לא רק כפיות טובה קיצונית, זהו עיוות דתי ומוסרי שזועק לשמיים.

החרפה היא כולה שלך, מר בלוי

הכינוי "חזיר" מתאים יותר למי שדורש לקבל הכל מהמדינה, אך מסרב לתת לה את המינימום הנדרש – את השותפות בנטל ההגנה על החיים. מי שמתבצר בעולם של זכויות ללא חובות, ומעז להשתלח במי שנותן את הכל – כולל את חייו – מעיד בעיקר על ריקנות רוחנית ועל ניתוק מוחלט מהמציאות המדממת של עמנו.

הגיע הזמן להפסיק להבליג על סגנון הביבים הזה. הציבור הדתי-לאומי אינו שק החבטות של עסקנים מנותקים. אנחנו גאים בבנינו ובבנותינו, אנחנו גאים בשילוב המקודש של ספרא וסייפא, ולא נסבול יותר שיח שמבזה את קודש הקודשים של החברה הישראלית – הלוחמים שלנו.

החרפה היא כולה שלך, מר בלוי. המילים "חזירים ונבלות" יחזרו אליך כבומרנג של בושה. הציבור החרדי, שאני יודע שרובו המכריע מזועזע ממך לא פחות ממני, חייב להקיא מתוכו סגנון כזה. בעת שבה עם ישראל נלחם על חייו, מי שבוחר בדרך של פלגנות והסתה בוטה כל כך, מוציא את עצמו מן הכלל.

תתבייש לך. גבעת שמואל וכל הציבור הדתי-לאומי ימשיכו להוביל בגאווה, לשרת בעוז ולבנות את הארץ הזו – למרות המילים המורעלות שלך, ובזכות הערכים שאתה כנראה כבר שכחת.

יוסי ברודני הוא ראש עיריית גבעת שמואל ויו"ר מטה סרוגים ב"ישראל ביתנו"