הרב אברהם סתיו חושף כי עריכה לא מדויקת בעלון שבת יצרה מצג שווא של בגידה באמון, שהוביל לחילופי האשמות קשים, ומודיע על יציאה להפסקה מהרשתות החברתיות

העימות שפרץ בין העיתונאי עקיבא נוביק לבין איילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי, מקבלת זווית חדשה ומפתיעה. בפוסט שפרסם הרב אברהם סתיו, הוא מנתח את השתלשלות האירועים ומסביר כיצד טעות בעריכה עיתונאית הציתה עימות חזיתי בין הצדדים.

הכל החל בראיון של נוביק לפודקאסט "הדור", שם סיפר על היכרותו עם משפחת בן גביר ועל אירוחו בביתם, ובנפרד הזכיר מחברות שבהן השר כותב רשמים על אנשי תקשורת. לדברי הרב סתיו, בעוד שבמקור היה מדובר בשני סיפורים נפרדים, העריכה המודפסת בעלון "הדור" יצרה מצג שווא.

"באופן טבעי חתכו וצמצמו קצת את הטקסט", כותב הרב סתיו. "וכך שני הסיפורים, על האירוח ועל המחברות, נראו דומים מאד לסיפור אחד ארוך, שבו עקיבא מתארח בבית משפחת בן גביר ומנצל זאת כדי להציץ לו בתוך המחברות". הטעות הזו היא שהובילה את איילה בן גביר לפרסם טור תקיף בעלון "גילוי דעת" בו האשימה את נוביק בבגידה באמונם, מה שגרר תגובה חריפה מצדו שבה כינה אותה "שקרנית".

"מחיר גדול מדי שאנחנו משלמים"

הרב סתיו מציין כי אינו מחפש אשמים, אלא מבקש להצביע על הבעיה העמוקה של עיוות מסרים בעידן התקשורתי: "חשוב לי בעיקר שנשים לב לקלות הבלתי נסבלת שבה סיפורים הולכים ומתעוותים, וגורמים עול נורא וכאבים גדולים לכל המעורבים".

הוא משתף כי חווה מקרה דומה לאחרונה בעקבות ראיון לאתר "הקול היהודי", שבו דבריו לא הובנו כהלכה. בעקבות התחושות הקשות הללו, הודיע הרב סתיו על החלטה אישית: "זה מחיר גדול מדי שאנחנו משלמים כצרכני ויצרני תקשורת. אישית אני לוקח הפסקה קטנה מהרשתות כדי להרהר בו מחדש. והאמת והשלום אהבו".