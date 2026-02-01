אחרי דרמת "הבן הסודי" של לאה שבת, הזמרת מבהירה בריאיון חוזר כי אין לה בן מאומץ, ומבהירה: "נסחפתי בריאיון הזה, נרדמתי בשמירה"

לאה שבת, מהזמרות האהובות והמוערכות במוזיקה הישראלית, חשפה בחודשים האחרונים פרטים אישיים נדירים מחייה הפרטיים – ועכשיו גם חזרה בה מחלק מהם. בראיון שפורסם ביולי 2025 סיפרה לאה שבת כי היא מאורסת לאחר ארבע שנים של זוגיות, וכי יש לה בן סודי מאומץ בן 23 וחצי שאותו הסתירה לאורך השנים. כעת, בראיון חדש לתוכנית "ועדת תרבות" של וואלה, היא מבהירה: אין לה בן כזה.

"אין לי שני ילדים. יש לי בת אחת מדהימה"

בדבריה המפורשים אמרה שבת: "אין לי שני ילדים. יש לי בת אחת מדהימה. הבת שלי, שתהיה בריאה, מתוקה, היא ילדה מאומצת מגיל תינוקות. באותו זמן חברה שלי אימצה בן. אימצנו ביחד, אז כל התינוקות שלהם, חלק מהזמן, הם גדלו ביחד."

היא הסבירה כי הילד של חברתה קורא לה "אמא" באופן חיבה, אך הדגישה: "אז היה שמה איזה קטע… תשמע איך הוא קורא לי, כאילו: 'אמא, מה העניינים?'. אז הוא קורא לי 'אמא' והכל טוב ויפה, אבל הוא לא הבן שלי. יש לו אמא, שתהיה בריאה והכל, אבל נסחפתי בראיון הזה."

עוד באותו נושא לאה שבת מאורסת: "הוא אהבת חיי"

שבת תיארה את הטעות כ"אי-דיוק" משמעותי: "אני פשוט נרדמתי בשמירה. הייתי לא מדויקת בראיון הזה. וכל העולם ואשתו עצרו אותי. זה היה נורא בשבילי, התקופה הזאת, זה היה סיוט בשבילי מה שקרה."

החשיפה מיולי וההקשר האישי

בראיון הקודם, ששודר בפודקאסט של אבי שושן מבית "מעריב", חשפה שבת לראשונה כי היא בזוגיות ממושכת ומאורסת. היא תיארה את הקשר כ"שמחה גדולה" ואמרה: "אין גיל לכלום. לא האמנתי שתהיה אהבה."

לצד זאת סיפרה על אימוץ של תינוק לפני 23 שנה, כשהיה בן חצי שנה, וכי "הוא קורא לי אמא" וכי הוא גר לא רחוק ממנה. לאורך השנים דיברה שבת רבות על בתה המאומצת דנה, אותה גידלה לבדה, והביעה צער על כך שאין לה ילדים נוספים. הפרסום על "הבן הסודי" עורר עניין רב – ועתה היא מבקשת לתקן את הרושם.

שבת, שתמיד שמרה על פרטיותה ולא נישאה מעולם, הדגישה שוב את אופייה השמור: "אני בן אדם פרטי ולא חושפת כל דבר". עם זאת, נראה שהחשיפה מיולי והתיקון הנוכחי משקפים רגעים של פתיחות נדירה מצדה – לצד הרצון לשמור על גבולות ברורים.